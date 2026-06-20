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Mittenwald sagt Ja zur Fördersumme aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“

20. Juni 20261 Mins read91
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Eissporthalle Arena Mittenwald - © Sportfoto-Sale (MK)
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Mittenwald. (MK) Ende April war die Freude in Mittenwald groß.

Die Marktgemeinde Mittenwald bekam die Zusage aus Berlin, dass sie Zuwendungen aus dem Fördertopf des Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) erhalten wird.

Die kleine Stadt im Karwendel hatte sich mit einem schlüssigen Konzept zur ganzjährigen Wiederbelebung der im Dezember 2023 endgültig geschlossenen Arena Mittenwald beworben.

Am letzten Dienstag nun beschloss auch der Gemeinderat die Fördersumme von 939 195 Euro anzunehmen. Dennoch bleibt ein ganzer Batzen der Kosten von rund 2 087 000 Euro an der Marktgemeinde hängen. Trotz hitziger Diskussionen wurde ohne Gegenstimme beschlossen die Fördersumme anzunehmen.

Angedacht ist die kleine Eissporthalle nach der Sanierung im Winter wieder dem Breitensport zugänglich zu machen und im Sommer für Indoor-Spiel- und Sportmöglichkeiten zu nutzen.
Nach den Plänen des Architekturbüros Zhu Laub soll die Eisfläche auf das kanadische NHL-Maß verkleinert werden. Die alte Tribüne weicht einem „Plaza“.

Eishockeyklub EV Mittenwald könnte mit der Wiedereröffnung eine mittlerweile zweieinhalbjährige Tortur ohne Heimspielstätte zu den Akten legen. Allerdings hatte der EVM vor einigen Tagen angekündigt aufgrund der hohen Belastungen für Team, Betreuer und Angehörige in der kommenden Saison nicht mehr in der Bezirksliga antreten zu wollen. Ohne eigene Heimspielstätte fehle zudem das, was den Sport im Allgemeinen ausmacht: Die Geselligkeit und das Miteinander. Gewillt ist man auf jeden Fall bei einer Sanierung der Spielstätte die Jugend wieder aufzubauen und zu fördern.

Ob der Beschluss des Gemeinderates den EVM nochmal zum Umdenken und zu einem weiteren Kraftakt bewegen kann scheint unklar. Die Zeit hat hier wohl gegen den sportlichen Enthusiasmus gewonnen. Schade, denn nicht zuletzt haben auch viele Mittenwalder den Einstieg in den Eishockeysport am Fuße des Karwendels geschafft.

Peppi Reindl, Stephan Wilhelm oder der gebürtige Mittenwalder Christian Winkler (heute Münchens GM) gehören neben vielen anderen ehemaligen Größen fest zum Mittenwalder Eishockeystandort.

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