Mitteilung vom Vorstand des Herforder Eishockey Vereins zur aktuellen Situation des Klubs

Herford. (PM HEV) Der Herforder EV hat die nachfolgende Stellungnahme zur aktuellen Situation des Klubs abgegeben:

Der Herforder Eishockey Verein erlebt im bisherigen Saisonverlauf der Oberliga Nord eine noch nie dagewesene sportliche Krise. Mit lediglich 8 Punkten aus 24 Spielen und zuletzt 19 punktlosen Niederlagen in Serie, liegen die Ice Dragons abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Auch wir, der Vorstand des Herforder Eishockey Vereins, sind wie die Herforder Eishockeyfans, Ehrenamtler und Sponsoren enttäuscht über das sportliche Abschneiden unserer 1. Mannschaft. Nach einem ordentlich verlaufenem Saisonstart blieb der Erfolg immer weiter aus, was zur Folge hatte, dass man sich von Headcoach Milan Vanek zu einem frühen Saisonzeitpunkt trennte – ein Novum in der Geschichte des HEV. Auch nachdem Miha Zbontar interimsweise das Training übernahm und nach der Verpflichtung vom neuen Chefcoach Risto Kurkinen, blieben die benötigten Punkte aus. Obwohl das Duo Kurkinen/Zbontar akribisch arbeitet, obwohl sich das Spiel der Mannschaft in der Defensive stabilisierte, ist bis heute eine Verunsicherung des Teams in vielen Bereichen zu erkennen und zu spüren – für viele vielleicht unverständlich, aber leider im Sport nur ganz schwer abzustellen.

Bemerkenswert, weil nicht selbstverständlich, ist bis heute der Support der heimischen Fans, die weiterhin ihre Ice Dragons vorbildlich unterstützen, wofür sich der Vorstand des Herforder Eishockey Vereins ausdrücklich bedankt. Dennoch war in den vergangenen Begegnungen ein Rückgang der Zuschauerzahlen deutlich zu erkennen.

Trotz der großen sportlichen Enttäuschung liegt es nicht in unserem Naturell, den Kopf desillusioniert in den Sand zu stecken, sondern viel mehr die Ärmel hochzukrempeln, sich der Sache anzunehmen und die Zukunft des Herforder Eishockeystandortes zu gestalten. Abgesehen vom sportlichen Abschneiden des Oberligateams ist es gelungen, die Infrastruktur der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zu verbessern, den Kreis der Partner und Unterstützer des Herforder Eishockey Vereins auszubauen und – in unseren Augen einer der wichtigsten Aspekte – den Nachwuchs- und auch Frauenbereich des Vereins in Qualität und Quantität weiter zu forcieren. Vieles, wie zum Beispiel die Erlangung des zweiten Sternes im DEB-5-Sterneprogramm und somit die Platzierung unter den Top 40-Nachwuchszentren in Deutschland, geht Hand in Hand in eine positive Richtung.

Wir sind der Überzeugung, dass die sportliche Zukunft des Herforder Eishockey Standortes weiterhin im Eishockey auf professionellem Niveau liegen muss. Lang und durchaus beschwerlich war der Weg in den vergangenen Jahren dorthin und nur selten gab es Rückschläge. Sportlich ist dieser Rückschlag in dieser Saison nun da und wir haben uns als Verantwortliche des Vereins zur Aufgabe gesetzt, diesen Rückschlag gemeinsam zu meistern und die Weichen für eine bessere Etablierung in der Oberliga zu stellen. Früher als jemals zuvor, wurden somit die Planungen für die Saison 2024/25 aufgenommen. Grundlage hierfür ist eine weitere Verbesserung der Infrastruktur, mit deren Hilfe der Komfort für Zuschauer, die Marke „Herforder Eishockey Verein“ für unsere Partner, die Möglichkeiten für unsere YOUNG DRAGONS und LADYDRAGONS, weiterhin forciert werden sollen. All diese Bereiche dienen als Grundlage für die Etablierung des Oberligaeishockeys in Herford auf einer finanziell gesunden Basis und umgekehrt öffnet Oberligaeishockey in Herford Türen für diese verschiedenen Bereiche.

Ebenfalls wurde die sportliche Situation des Flagschiffes 1. Mannschaft ausgiebig intern analysiert, gebenchmarkt und daraus einige Änderungen für die zukünftige Ausrichtung, insbesondere für die zukünftige Arbeit rund um die Kaderzusammenstellung beschlossen. Hierzu wird es zeitnah weitere Informationen geben.

Unser kurzfristig sportliches Ziel ist es, den zweiten Teil der Hauptrunde der Oberliga Nord so positiv es irgendwie geht, zu gestalten. Zu nutzen, um der Enttäuschung über das bisherige sportliche Abschneiden entgegenzuwirken, um möglichst viele Besucher weiterhin in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zu begrüßen. Wir als Vorstand des Herforder Eishockey Vereins hoffen, dass die Fans diesen zweiten Teil der Saison 23/24 mitgehen, das Team so gut es geht und möglichst lautstark anfeuern, sie weiterhin die Mannschaft in positive Erfolgserlebnisse supporten wollen. Wir sind uns auch sicher, dass das Team einen solchen Support wünscht und ihn benötigt, um erfolgreicher und mit viel mehr Selbstvertrauen zu agieren, um seinen Teil beizutragen, die ostwestfälischen Eishockeyfans weiter zu den Spielen zu locken.

Die Planungen für die Spielzeit 24/25 haben in allen Bereichen begonnen. Es heißt: Ärmel hochkrempeln – gemeinsam für den Herforder Eishockey Verein.

Der Vorstand des Herforder Eishockey Vereins

Frederick Otto Dennis Quernheim Sven Johannhardt Milan Beversdorff Tobias Schumacher Sabine Richter