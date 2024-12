Mit zwei Treffern im Powerplay: Huskies besiegen Weiden souverÃ¤n mit 6:2

Kassel. (PM Huskies) Nach dem knappen Heimsieg gegen Regensburg wurde das heutige Spiel in Weiden eine klare Angelegenheit. Mit Treffern von Thiel, Mieszkowski und...

Kassel. (PM Huskies) Nach dem knappen Heimsieg gegen Regensburg wurde das heutige Spiel in Weiden eine klare Angelegenheit.

Mit Treffern von Thiel, Mieszkowski und Keck stellten die Huskies innerhalb weniger Minuten auf 3:0. Im Mittelabschnitt verkürzten die Blue Devils zunächst, erneut Keck sowie Turgeon bauten die Führung aber weiter aus. Auch im Schlussdrittel verkürzten die Oberpfälzer zunächst, Olsen traf schließlich zum 6:2-Endstand aus Sicht der Huskies.

Die Huskies lieferten im Anfangsdrittel einen Start nach Maß. Zwar blieben die druckvollen Anfangsminuten, in welchen Keck in der ersten Minute direkt den besten Abschluss hatte, unbelohnt, zur Mitte des Drittels ging es dann aber Schlag auf Schlag. Zunächst bekam Thiel im Powerplay den Puck von Bodnarchuk in den rechten Bullykreis serviert und jagte ihn von dort sehenswert unter die Latte (10.). Kurze Zeit später erhielt Mieszkowski die Scheibe im Slot und stellte von dort auf 2:0 aus Sicht der Nordhessen (11.). In ähnlicher Position erhielt Olsen in der 13. Minute die Scheibe, verzögerte aber lange, sorgte so dafür, dass Wölfl weit aus seinem Kasten kam, legte dann zu Keck auf die rechte Seite, welcher von dort ins praktisch leere Tor einschoss. Die Blue Devils nahmen darauf ihre Auszeit und präsentierten sich im restlichen Drittel wieder stabilisierter, wodurch es mit der Drei-Tore-Führung auch in die Kabine ging.

Früh im zweiten Drittel verkürzten die Blue Devils: Rubes fälschte einen Distanzschuss von Müller ab. Der Treffer wurde noch per Videobeweis überprüft, blieb aber bestehen. (22.). Die Antwort der Huskies ließ aber nicht lange auf sich warten und so stellte Keck mit einem Schlagschuss in Überzahl den alten Abstand wieder her (26.). Die Huskies hatten auch weiterhin alles im Griff und stellten in der 32. Spielminute auf 5:1. Mieszkowski fand im Konter über den linken Flügel Turgeon im Rückraum, welcher sich die Ecke für seinen Treffer praktisch aussuchen konnte. In den Minuten bis zum Drittelende verpassten Keck per Alleingang (33.) und Brune mit einer starken Einzelaktion (36.) die Vorentscheidung.

Im Schlussabschnitt tat sich lange nicht viel und so kam der Treffer zum 2:5 für Weiden etwas aus dem Nichts. Ein Schuss von Müller aus spitzem Winkel fand über die Schulter von Maxwell den Weg ins Tor (49.). Wieder folgte die Antwort der Huskies aber prompt: Diesmal war es Keck, der Olsen vor dem Tor bediente und so stellte die Top-Reihe auf 2:6. Da auch in den verbleibenden Minuten nicht mehr viel passierte, konnten die Huskies schlussendlich einen ungefährdeten 6:2-Auswärtssieg feiern.

Tore:

0:1 Thiel (PP – Bodnarchuk, Valenti – 10. Min.)

0:2 Mieszkowski (Duquette, Turgeon – 11. Min.)

0:3 Keck (Olsen, Garlent – 13. Min.)

1:3 Rubes (Müller – 22. Min.)

1:4 Keck (PP – Garlent, Bender – 26. Min.)

1:5 Turgeon (Mieszkowski – 32. Min.)

2:5 Müller (Elsner, Bohac – 49. Min.)

2:6 Olsen (Keck – 50. Min.)

