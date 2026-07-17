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Mit zwei neuen Assistenztrainern: Frauen-Nationalmannschaft startet in die Saison 2026/2027

17. Juli 20261 Mins read97
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Trainer Jeff MacLeod von DEB Frauen - © Moritz Eden / City-Press
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Füssen. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit ihrem Sommerlehrgang vom 20. bis 23. Juli 2026 am Bundesstützpunkt in Füssen in die Saison 2026/2027.

Die Maßnahme bildet den Auftakt der Vorbereitungen auf die IIHF Frauen-Weltmeisterschaft 2026 im November in Dänemark. Neben Eistrainings absolvieren die Spielerinnen auch Athletik- und Krafteinheiten. Ergänzt wird das Programm durch Team-Meetings sowie einen NADA-Workshop.

34 Spielerinnen für den Saisonauftakt nominiert

Für den ersten Lehrgang der Saison hat Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod einen Kader mit insgesamt 34 Spielerinnen zusammengestellt. Dieser setzt sich aus vier Torhüterinnen, 13 Verteidigerinnen und 17 Stürmerinnen zusammen.

Tim Bernhardt und James Ty Morris erstmals als Assistenztrainer dabei

Für Tim Bernhardt und James Ty Morris ist der Sommerlehrgang jeweils die erste Maßnahme als Assistenztrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Hauptamtlich ist Bernhardt als Cheftrainer der Mad Dogs Mannheim in der blossom-ic DFEL tätig. Morris arbeitet ebenfalls in der höchsten deutschen Frauen-Eishockeyliga und gehört dem Trainerstab des ECDC Memmingen Indians an.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir freuen uns darauf, wieder mit unseren Spielerinnen und unserem gesamten Team zusammenzukommen und gemeinsam die Vorbereitung auf die IIHF Frauen-Weltmeisterschaft 2026 im November zu starten. Unsere Spielerinnen haben in der Sommerpause intensiv gearbeitet, daher blicken wir mit Vorfreude auf diesen Lehrgang, bei dem insgesamt 34 Athletinnen ihre Stärken und ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen können. Der Kader setzt sich aus Spielerinnen des Olympia-Kaders 2026, der U18-Nationalmannschaft sowie Spielerinnen aus der blossom-ic DFEL zusammen, die das Trainerteam zuletzt mit ihren Leistungen überzeugt haben. Wir planen einen intensiven Lehrgang mit hohen Anforderungen, sowohl in den Bereichen Athletik- und Krafttraining als auch auf dem Eis. Wir werden die Spielerinnen in allen Bereichen analysieren und auf dieser Grundlage den Kader für das 4-Nationen-Turnier im August zusammenstellen.“

Die ersten Länderspiele der neuen Saison stehen ab Mitte August 2026 auf dem Programm. Im Rahmen des European Cup of Nations bestreitet die Frauen-Nationalmannschaft ein 4-Nationen-Turnier, das ebenfalls in Füssen stattfinden wird.

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