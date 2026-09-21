Mit zwei Doppelpackern: Huskies gewinnen nächstes Top-Spiel gegen Rosenheim

Kassel. (PM Huskies) Zwei Spiele, sechs Punkte. So lautet die perfekte Auftaktbilanz der Schlittenhunde nach dem ersten Wochenende der neuen DEL2-Saison.

Nachdem die Huskies bereits am vergangenen Freitag die Dresdner Eislöwen besiegt hatten, setzten sich die Nordhessen im ersten Heimspiel der Saison mit 4:3 (1:0/3:1/0:2) gegen die Starbulls Rosenheim durch.

Und die Schlittenhunde waren direkt zu Beginn hellwach: In Überzahl brachte White die Scheibe per Querpass vor das Rosenheimer Tor, wo Garlent nur noch die Kelle zur 1:0-Führung reinhalten musste. Die Hausherren bestimmten weiter das Tempo. Weidner scheiterte frei vor Fießinger (11.), und auch Neuzugang Michel konnte die Scheibe nicht zum 2:0 über die Linie drücken (12.).

Erst im Mitteldrittel wurden die Huskies effektiver. Wieder war es das Powerplay. Wieder war es Garlent. Aus spitzem Winkel spitzelte der Kanadier die Scheibe an Fießinger vorbei in die Maschen (22.). Die Nordhessen hatten Blut geleckt und hielten den Fuß auf dem Gaspedal. Binnen fünf Minuten schnürte der nächste Schlittenhund seinen Doppelpack: Erst traf Mieszkowski frei aus dem hohen Slot ins lange Eck, ehe der nimmermüde Arbeiter kurz darauf im Powerplay gar auf 4:0 erhöhte. Den Gästen vom Mangfall gelang bis dahin herzlich wenig. Doch wie aus dem Nichts brachte Jordy Bellerive seine Mannschaft auf die Anzeigetafel.

Und tatsächlich wurde es im Schlussdrittel noch einmal spannend. Die Huskies kassierten – durch den nächsten Doppelpacker Bellerive – quasi mit Wiederbeginn den zweiten Gegentreffer und hatten Glück, dass sowohl Zerter-Gossage als auch Feser am stark aufgelegten Philipp Maurer scheiterten (42., 47.). Zwanzig Sekunden vor Ende der Partie gelang Keaton Mastrodonato sogar noch der 4:3-Anschlusstreffer – zu spät, um den Huskies den zweiten Sieg des Wochenendes noch zu verwehren.

Das nächste Heimspiel für die Schlittenhunde steht bereits am Freitag an, wenn die Lausitzer Füchse zu Gast in Kassel sind.

Tore:

1:0 Garlent (PP – White, Huss – 5. Min.)

2:0 Garlent (PP – Mieszkowski, O’Donnell – 22. Min.)

3:0 Mieszkowski (Jung, Afonin – 26. Min.)

4:0 Mieszkowski (PP – White, O’Donnell – 31. Min.)

4:1 Bellerive (Hanna, Ullman – 37. Min.)

4:2 Bellerive (Hanna, Mastrodonato- 41. Min.)

4:3 Mastrodonato (PP – Hanna, Bellerive – 60. Min.)

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