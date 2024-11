Mit voller Power gegen WeiÃŸwasser und Weiden

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind auch an diesem Wochenende doppelt in der DEL2 gefordert! Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores, der glücklicherweise...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind auch an diesem Wochenende doppelt in der DEL2 gefordert!

Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores, der glücklicherweise auf einige Rückkehrer aus dem Lazarett bauen kann, trifft am morgigen Freitagabend im Sachsenderby auf die Lausitzer Füchse (29.11.2024 – 19.30 Uhr) und empfängt am Sonntag die Blue Devils Weiden im heimischen Sahnpark (01.12.2024 – 17.00 Uhr).

Cheftrainer Jussi Tuores und die Verantwortlichen der Eispiraten konnten in dieser Woche nach langer Zeit wieder einmal leicht aufatmen: Sowohl Kapitän Tobias Lindberg als auch Scott Feser, Lukas Wagner und Oleg Shilin stiegen wieder in den Trainingsbetrieb ein und könnten bereits an diesem Wochenende wieder voll mitmischen. Positive Ansätze gab es ebenso bei Thomas Reichel, bei welchem aber noch unklar ist, ob er bereits gegen Weißwasser und Weiden zum Einsatz kommt. Während auch die Reha von Tim Lutz gut verläuft, konnte Colin Smith außerdem erstmals immer wieder Luft auf dem Eis schnuppern.

Zahlreiche positive Signale, mit welchen man nun auch sportlich eine Kehrtwende einleiten will. Personell arg angeschlagen konnten die Eispiraten nach der Länderspielpause zuletzt aus vier Partien lediglich einen Punkt ergattern. Mit voller Power, geschärften Sinnen und „neuen“ Impulsen geht es nun gegen die Lausitzer Füchse und die Blue Devils Weiden.

Sachsenderby in der Lausitz

Das Sachsenderby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen wirft seine Schatten voraus und ist sicherlich ein spannendes Duell, das die Fans beider Teams sehnsüchtig erwarten. Die Lausitzer Füchse haben sich mit 35 Punkten und dem aktuellen siebten Platz in der Tabelle bisher gut geschlagen und präsentierten sich in den letzten Wochen formstark.

Während man gegen Weiden zuletzt knapp mit 2:1 gewann, folgte am vergangenen Sonntag ein fulminanter 5:2-Derbysieg in der heimischen Eisarena Weißwasser gegen die Dresdner Eislöwen. Ein Positiverlebnis, welches die Füchse am morgigen Abend sicherlich mit einer breiten Brust auftreten lässt. Für die Crimmitschauer geht es hingegen darum, sich mit wichtigen Punkten aus dem Tabellenkeller zu arbeiten und vor allem um Revanche zu nehmen. Das letzte Duell gegen die Ostsachsen ging im Sahnpark schließlich mit 1:5 verloren.

Rope Mäkitalo ist in dieser Saison bisher der größte Gewinner. Mit beeindruckenden neun Toren und 16 Vorlagen hat er bislang einen bedeutenden Beitrag für seine Farben geleistet. Aber auch der Kanadier Lane Scheidl zeigt sich mit neun Treffern und zehn Assists in bester Form. Im Tor haben die Füchse mit Anthony Morrone als Nummer-eins-Goalie, der sich zuletzt als äußerst zuverlässig erwiesen hat. In seinen zwölf Einsätzen konnte er sieben Siege einfahren und hat eine Fangquote von beeindruckenden 93 Prozent. Jonas Stettmer, der den Eispiraten in der Vergangenheit oft das Leben schwer gemacht hat, ist mittlerweile vorwiegend in Berlin aktiv. Mit einer Fangquote von über 95 Prozent ist er allerdings weiterhin der statistisch beste Torhüter der Liga.

Weiden kommt nach knapp 20 Jahren wieder in den Sahnpark

Die Blue Devils Weiden sind in der vergangenen Saison, nach einem packenden Playoff-Finale gegen die Hannover Scorpions, in die zweite Liga zurückgekehrt. Somit treffen die Eispiraten und der Aufsteiger seit fast 20 Jahren erstmals wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Eine Begegnung, welche für viele Fans der beiden Teams ein durchaus besonderes Ereignis darstellt – bedenkt man dabei, dass im letzten Aufeinandertreffen am 8. April 2005 einige Club-Legenden wie Torsten Heine, Christoph Klotz, Sinisa Martinovic und nicht zuletzt auch der heutige Eispiraten-Assistenztrainer Esbjörn Hofverberg das ETC-Trikot trugen und knapp mit 3:2 gewannen.

Aktuell stehen die Weidener, die von Sebastian Buchwieser gecoacht werden, mit 22 Zählern auf dem elften Tabellenplatz. Besonders belastend für den Club ist jedoch aktuell die Insolvenz des Hauptsponsors, der Ziegler Group. Die finanzielle Unsicherheit hat den Standort Weiden in eine schwierige Lage, wenn nicht sogar ins Wanken gebracht. Trotz der Hiobsbotschaft, die in der vergangenen Woche auf den Liga-Neuling einprasselte, schlugen sich die Blue Devils im Liga-Alltag zuletzt nicht schlecht. Gegen Weißwasser und Krefeld verlor man dennoch jeweils knapp mit 1:2.

Die Oberpfälzer können sich auf eine bislang starke Scorerleistung von Tyler Ward und Tomas Rubes, die jeweils 15 Scorerpunkte erzielen konnten, verlassen. Die Ex-Eispiraten Luca Gläser, der bislang 13 Punkte gesammelt hat, und Lukas Vantuch, der 10 Punkte auf seinem Konto hat, sorgen ebenfalls für Aufsehen in der Offensive. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Marat Khaidarov, der nach seinem Aus in Crimmitschau nun eine Förderlizenz für Weiden besitzt. Nachdem David Allavena in der vergangenen Woche zurück in die DEL wechselte, ist Marco Wölfel, der zurzeit eine Fangquote von 89 Prozent aufweist, nun vorerst als Nummer eins zwischen den Pfosten eingeplant und wird aller Voraussicht nach auch gegen die Westsachsen im Tor starten.

Tickets für Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden sichern

Tickets für das Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden sind weiterhin online unter www.etix.com sowie an allen Vorverkaufsstellen und am Spieltag direkt an der Abendkasse erhältlich. Das Spiel

gegen den DEL2-Neuling wird selbstverständlich live im kostenpflichtigen Stream auf Sportdeutschland.TV übertragen. Zudem wird es einen Liveticker auf der Fanseite etconline.de geben.

