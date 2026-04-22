Mit Video: Warum Marcel Brandt den Straubing Tigers erneut sein „Ja-Wort“ gegeben hat

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers setzen weiter auf Kontinuität und Erfahrung: Marcel Brandt hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison für die Niederbayern auflaufen.

Der gebürtige Dingolfinger gehört seit Jahren zu den prägenden Gesichtern der Straubing Tigers. In bislang 536 PENNY DEL-Spielen für die Tigers erzielte der Verteidiger 104 Tore und bereitete 181 weitere Treffer vor. Zusätzlich kam Brandt in internationalen Wettbewerben wie der Champions Hockey League und dem Spengler Cup auf 21 Einsätze und 16 Punkte.

Sportlicher Leiter Jason Dunham betont die Bedeutung der Vertragsverlängerung: „Marcel ist ein Spieler, der unsere Organisation über viele Jahre hinweg geprägt hat. Er bringt Einsatz, Erfahrung und Identifikation mit dem Standort mit. Gerade in wichtigen Momenten ist er jemand, auf den wir uns verlassen können.“

Auch Marcel Brandt blickt mit Vorfreude auf die kommende Saison: „Straubing ist für mich längst mehr als nur ein Standort, es ist meine Heimat. Meine Familie ist hier, ich fühle mich hier unglaublich wohl und bin stolz, weiterhin Teil der Straubing Tigers zu sein. Die Unterstützung unserer Fans bedeutet uns enorm viel. Ich freue mich darauf, auch nächste Saison wieder alles für den Club zu geben.“

Mit der Verlängerung bleibt den Straubing Tigers nicht nur ein erfahrener Spieler erhalten, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaftsstruktur am Pulverturm.