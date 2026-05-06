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Home Deutschland DEL Schwenninger Wild Wings Mit Video: Fix! Eric Cornel stürmt für Schwenningen
Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Mit Video: Fix! Eric Cornel stürmt für Schwenningen

6. Mai 20261 Mins read180
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Eric Cornel - © by Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
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Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit Eric Cornel bekommt die Offensive der Neckarstädter einen weiteren frischen Impuls.

Dabei vereint der Rechtsschütze Qualitäten im Abschluss, körperliche Robustheit und Verlässlichkeit in allen drei Zonen des Eises.

Nach sechs Jahren und den Stationen Nürnberg und Iserlohn kennt der Kanadier die Gegebenheiten in der Liga bestens. Mit seinen 185 Scorerpunkten in 298 unterstreicht er seine offensive Produktivität. Bei den Neckarstädter soll der Einsatz von Eric Cornel nun endlich auch mit der ersten Playoff-Teilnahme belohnt werden:  „Ich freue mich riesig darauf, bei den Wild Wings einzusteigen. Ich kann es kaum erwarten, in der fantastischen Atmosphäre in Schwenningen zu spielen. Ich werde meine Arbeitsmoral und meine teamorientierte Einstellung einbringen, um der Mannschaft dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen.“

Nach dem NHL-Draft 2014 spielte der 30-Jährige bis 2020 in der Organisation der Buffalo Sabres für das Farmteam der Rochester Americans.

Für die Wild Wings und Geschäftsführer Stefan Wagner kam die Option, den 188 Zentimeter großen Stürmer unter Vertrag zu nehmen, zum vermeintlich richtigen Zeitpunkt: „Die Kombination seiner Fähigkeiten macht Eric für uns zu einem sehr interessanten Spieler. Er bringt eine gewisse körperliche Präsenz mit, kann sich aber eben auch sehr gut bewegen sowie offensive Akzente setzen und hat ein ausgezeichnetes Bullyspiel. Wir freuen uns, ihn als Teamplayer jetzt in unseren Reihen zu haben.“

Eric Cornel im Video


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