Mit Vadim Schreiner und Lukas Schreier geben Red Bulls erste StÃ¼rmer bekannt

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Stürmern Vadim Schreiner und Lukas Schreier.

Beide kamen aus der Red Bull Eishockey Akademie und haben noch einen laufenden Vertrag. Der EC Red Bull Salzburg freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Stürmern und dankt ihnen für die gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Saison.

Vadim Schreiner will sich bei den Profis beweisen

Nach vier Jahren an der Red Bull Eishockey Akademie debütierte Vadim Schreiner in der letzten Saison bei den Salzburger Profis und zeigte sofort sein Potential, bevor er von einer Verletzung gestoppt wurde. Der 19-jährige Deutsche ist wieder fit und will nun eine volle Profi-Saison bestreiten.

Der Start bei den Salzburger Profis war richtig verheißungsvoll. Am 8. August letzten Jahres debütierte der damals 18-jährige Vadim Schreiner im Testspiel gegen den EV Zug bei den Red Bulls. Eine Woche später glänzte der in Kaufbeuren geborene Deutsche mit russischem Hintergrund beim Red Bulls Salute in Zell am See gegen den EHC Red Bull München mit seinem ersten Profi-Tor.

In der win2day ICE Hockey League machte Schreiner in seiner Premieren-Saison unbeirrt weiter und erzielte bei seinen ersten Einsätzen im Grunddurchgang gleich drei Tore. Eine langwierige Handgelenksverletzung nahm den Stürmer Ende November aber jäh aus dem Spiel, Schreiner konnte erst am Ende des Grunddurchgangs wieder ins Geschehen eingreifen und kam dann in den Playoffs nicht mehr zum Zug.

Sein Potential hatte der jetzt 19-jährige Stürmer, der 2020 an die Red Bull Eishockey Akademie kam und mit dem U20 Akademieteam in der ICE Young Stars League Gold holte sowie mit den Red Bull Hockey Juniors den österreichischen AHL-Meistertitel feierte, aber mehr als nur angedeutet. Die Red Bulls sind schon gespannt auf die nächste Saison mit dem Stürmertalent.

Allrounder Lukas Schreier geht seinen Salzburger Weg

Der EC Red Bull Salzburg und Lukas Schreier freuen sich auf die nächste gemeinsame Saison. Der 25-jährige Salzburger erfüllt damit seinen bestehenden Vertrag und will sich weiter in der Rolle als Stürmer – erst zur letzten Saison wechselte er von der Verteidigung in diese Position – profilieren.

Lukas Schreier ist neben Luca Auer, Paul Stapelfeldt und Thomas Pfarrmaier einer von vier Salzburgern, die es aus dem Salzburger Nachwuchs über die Red Bull Eishockey Akademie zu den Profis der Red Bulls geschafft haben. In der Saison 2018/19 debütierte er in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga und hat sich in den Folgejahren sukzessive seinen Platz in der Profikabine erkämpft. Viele Jahre lang als Verteidiger, seit letztem Sommer als Stürmer.

Damit kann Schreier sowohl in der Defensive als auch in der Offensive flexibel eingesetzt werden. Sein großes Kämpferherz macht ihn in der sogenannten ‚Grinderlinie‘ zu einer Gefahr für jeden Gegner. Dazu verfügt er über ein gutes Stickhandling, mit dem er die Linienkollegen gut in Szene setzen kann. In der letzten Saison kam der Teamplayer in 48 Spielen inklusive Playoffs auf 2 Tore und einen Assist.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV