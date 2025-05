Mit Troy Bourke und Lucas Thaler bleiben zwei weitere Top-StÃ¼rmer in Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, die weitere Zusammenarbeit mit den Stürmern Troy Bourke und Lucas Thaler in der kommenden Saison bekanntgeben zu können.

Die Red Bulls schauen mit Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft mit den beiden Salzburger Top 5-Torschützen und danken ihnen für die gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Saison.

Troy Bourke verlängert mit den Red Bulls

Der 31-jährige Kanadier hat in der letzten Saison neuerlich stark performt und gehört im Team der Red Bulls seit zwei Jahren konstant zu den besten Stürmern.

Seine Debüt-Saison 2022/23 stand noch unter keinem guten Stern. Nach fünf Spielen im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League verletzte sich Troy Bourke schwer und konnte erst in den Playoffs wieder ins Geschehen eingreifen. Doch gleich in der Saison darauf zeigte der Goal-Getter sein ganzes Können und wiederholte die starke Performance auch in der jüngsten Meistersaison.

Der Center profitiert von seiner Geschwindigkeit sowie einem guten Schuss und spielt mittlerweile auch seine ganze Erfahrung aus, die er u.a. aus der DEL und der finnischen Top-Liga Liiga mitgebracht hat. Der ‚Cowboy‘, wie er auch gern genannt wird, schloss die letzte Saison mit 19 Toren und 32 Assists in 56 Spielen ab und war damit Salzburgs viertbester Punktesammler. Mit den Red Bulls wurde Bourke, der auch in der CHL mit 2 Toren und 6 Assists in 10 Spielen zum Erfolg beitrug, damit zum dritten Mal in Folge Champion der ICE Hockey League.

Lucas Thaler hat sich zum Top-Stürmer entwickelt

Seit seinem Debüt im Profiteam der Red Bulls hat sich der Stürmer von Saison zu Saison weiterentwickelt und auch beim jüngsten Salzburger Titelgewinn seine Ambitionen als Top-Stürmer eindrucksvoll unterstrichen.

Als Lucas Thaler im Frühjahr 2021 mit 19 Jahren aus der schwedischen U20-Liga nach Salzburg wechselte, wurde ihm großes Potential attestiert. Und tatsächlich entwickelte sich der gebürtige Villacher schnell weiter, absolvierte in der Saison darauf neben einigen AHL-Einsätzen schon die meisten Spiele bei den Profis in der win2day ICE Hockey League und gehört nun, drei Jahre später, trotz seiner erst 23 Jahre zu den Salzburger Top-Torschützen.

Mit seinem harten ansatzlosen Schuss ist er für die gegnerischen Torhüter nur schwer zu lesen. Parallel dazu hat Thaler massiv an der Physis gearbeitet, womit er sich auch in den Zweikämpfen immer besser durchsetzen kann. Obwohl er im Grunddurchgang der letzten Saison krankheitsbedingt nur 32 Spiele absolvieren konnte, fixierte er mit 18 Toren und 15 Assists (in 45 Spielen inklusive Playoffs) mit den zugleich viertmeisten Toren aller Red Bulls eine neue persönliche Bestmarke. In der CHL erzielte er mit 6 Toren sogar die meisten aller Salzburger Tore. Mit dem österreichischen Nationalteam könnte Thaler zudem in Kürze seine dritte Weltmeisterschaft bestreiten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV