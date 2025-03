Mit Sweep ins Halbfinale: Huskies gewinnen auch vierte Partie gegen Freiburg

Kassel. (PM Huskies) Zum vierten Spiel der Viertelfinalserie waren am heutigen Abend die Schlittenhunde wieder in Freiburg zu Gast.

Garlent sorgte noch in der ersten Minute für den Führungstreffer, Kanninen und Turgeon erzielten die weiteren Treffer im Anfangsdrittel. Zwischenzeitlich glich der EHC in Überzahl durch Linsenmaier aus. Da in den beiden weiteren Drittel keine Tore mehr fielen, sicherten sich die Huskies mit dem vierten Sieg den Einzug ins Halbfinale.

Die Huskies hätten ihrerseits kaum besser in die Partie starten können. Noch in der ersten Spielminute kam Garlent im Slot frei zum Abschluss und versenkte den Puck unter die Latte zum 1:0-Führungstreffer. Die Wölfe kamen anschließend besser ins Spiel, Billich verpasste aber die beste Gelegenheit, als er aus halbrechter Position das Tor verfehlte (8.). Ein kurz darauffolgendes Powerplay wussten die Gastgeber jedoch zu nutzen: Elo spielte quer durch den Slot auf Linsenmaier, welcher am rechten Pfosten den Puck nur noch über die Linie schieben musste (10.). Aber auch die Huskies konnten ihr erstes Überzahlspiel nutzen und in Person von Kanninen, welcher in den rechten oberen Winkel traf, erneut in Führung gehen (13.). Kurz vor Drittelende war es dann Turgeon, welcher Hegmann mit einem Bauerntrick ein weiteres Mal überwinden konnte und so für die 3:1-Pausenführung sorgte (18.)

Der Mittelabschnitt war geprägt von einigen guten Paraden beider Torhüter. In der 27. Minute verpassten Keussen mit einem Schlagschuss und Thiel mit dem daraus resultierenden Rebound den vierten Treffer des Abends, auf der Gegenseite konnte Maurer in Unterzahl einen Schlagschuss des heranstürmenden Elo gerade so zur Seite abwehren (32.). Auch beim Abschluss von De Los Rios von der linken Seite blieb der Schlussmann der Nordhessen Sieger (36.). In den Schlussminuten des Drittels waren es dann wieder die Gäste, welche auf eine kleine Vorentscheidung drängten, aber sowohl Sager aus kurzer Distanz (37.) als auch Cutler per Bauerntrick (40.) verpassten das 4:1, wodurch es ohne weitere Tore in die zweite Pause ging.

Die Huskies starteten mit einem Powerplay in den Schlussabschnitt, die beste Chance in dieser Situation hatten aber die Gastgeber durch einen Konter von Miller, dessen Schuss Maurer aber sicher parieren konnte (42.). In der Folge neutralisierten sich die beiden Teams weitestgehend. Ab etwa der Mitte des Drittels wurde es dann aber nochmal brenzlig für die Schlittenhunde: Aufgrund kurz aufeinanderfolgender Strafzeiten gegen Keussen und Müller, mussten sich die Blau-Weißen fast anderthalb Minuten in doppelter Unterzahl beweisen. Dies taten sie aber, auch aufgrund einer starken Fanghand-Parade von Maurer (52.), souverän. Die Breisgauer bemühten sich weiter um den Anschlusstreffer, konnten aber auch später mit einem zusätzlichen Feldspieler keine Gefahr mehr generieren. So sicherten sich die Nordhessen den vierten Sieg der Serie und damit den Einzug ins Halbfinale. Der Halbfinalgegner wird noch ermittelt.

Tore:

0:1 Garlent (Ahlroth, Cutler – 1. Min.)

1:1 Linsenmaier (PP – Elo, Ilestedt – 10. Min.)

1:2 Kanninen (PP – Keussen, Wolf – 13. Min.)

1:3 Turgeon (Wolf, Keussen – 18. Min.)

