Mit Rückenwind ins zweite Profijahr: Daniel Ulrich bleibt ein Wolf

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe können auch in der kommenden Saison auf Daniel Ulrich bauen.

Der 21-jährige Verteidiger aus Bad Friedrichshall geht in seine zweite Spielzeit im Selber Trikot und besetzt dabei erneut eine wichtige U23-Position im Kader. Nach seinem ersten Jahr im Profieishockey möchte er den nächsten Schritt gehen. Trotz einer längeren Verletzungspause blickt Ulrich positiv auf seine Premierensaison zurück und freut sich auf das Wiedersehen mit Mannschaft und Fans.

Lehrreiches erstes Profijahr

Für Daniel Ulrich war die vergangene Saison in vielerlei Hinsicht eine besondere. In seinem ersten Jahr im Profieishockey sammelte der junge Verteidiger wertvolle Erfahrungen, musste jedoch auch eine längere Verletzungspause verkraften. Dennoch überwiegen die positiven Erinnerungen. „Ich bin extrem froh, dass ich mein erstes Oberligajahr und meine erste Saison im Profieishockey in Selb erleben durfte. Ich nehme unglaublich viele positive Erinnerungen mit und bin daran sicher schon gewachsen“, blickt Ulrich zurück.

Auch Sportlicher Leiter Frank Hördler freut sich, den jungen Verteidiger weiterhin im Wolfsrudel zu wissen: „Daniel ist ein flinker, wendiger und technisch versierter junger Verteidiger mit viel Entwicklungspotenzial. Jetzt gilt es für ihn, weiterhin hart an sich zu arbeiten, um nicht nur läuferisch, sondern auch in den körperlichen Zweikämpfen den nächsten Schritt zu machen und sich dort noch besser durchzusetzen.“ Hördler erhofft sich außerdem, dass Ulrich verletzungsfrei bleibt, um nicht erneut ausgebremst zu werden. „Wir sind überzeugt, dass er in seinem zweiten Profijahr weitere wichtige Fortschritte machen wird.“

Mit Vorfreude auf die neue Saison

Für die kommende Spielzeit hat sich der junge Verteidiger klare Ziele gesetzt. Verletzungsfrei bleiben, sich auf seiner Position weiterentwickeln und möglichst viel von den erfahrenen Mitspielern lernen stehen dabei ganz oben auf seiner Liste. „Ich möchte mich persönlich bestmöglich weiterentwickeln, von den älteren Spielern so viel wie möglich mitnehmen und meine Aufgaben auf dem Eis immer besser erfüllen. Ich hoffe, die Saison wird für mich so lehrreich wie möglich.“

Dass er seinen Weg in Selb fortsetzt, war für Ulrich schnell klar: „Ich bin einfach extrem dankbar, noch ein Jahr hier spielen zu dürfen. Gerade diese familiäre Atmosphäre spürt man jeden Tag auf und neben dem Eis. Genau so sollte Eishockey sein.“

Besondere Verbindung zu den Fans

Nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Unterstützung von den Rängen hat beim jungen Verteidiger bleibenden Eindruck hinterlassen. Besonders während seiner verletzungsbedingten Pause gaben ihm die Fans zusätzlichen Rückhalt. „Die Unterstützung unserer Fans war einfach überragend. Egal, wie weit die Auswärtsfahrt war, sie waren immer dabei und haben uns nach vorne gepusht. Das macht unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß auf die neue Saison wie ich. Auch wenn gerade Sommer ist: Ich freue mich schon auf die Abkühlung in der Eishalle und darauf, euch alle wiederzusehen.“ Auch abseits des Eises fühlt sich Ulrich im Fichtelgebirge wohl: „Selb ist vielleicht keine Großstadt, aber ich komme selbst aus einer kleineren Stadt. Gerade dort lernt man die Natur und die Landschaft besonders zu schätzen. Genau das gefällt mir hier sehr.“

Daniel Ulrich

Geburtstag: 08.01.2005

Geburtsort: Bad Friedrichshall

Größe: 1,81 m

Seine Karriere in Zahlen

Source: Daniel Ulrich @ Elite Prospects

488 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro