Mit RÃ¶gle BK, den Jungadlern Mannheim, IFK Helsinki, Bili Tygri Liberec und den GCK/ZSC Lions: Hochklassiges Nachwuchseishockey an der EVZ Prospects Challenge

Artikel anhören Zug. (PM EVZ) Vom 17.-20. August 2023 findet in Zug ein U20-Turnier mit hochkarätigen Teams aus Schweden, Deutschland, Finnland, Tschechien und der...

Zug. (PM EVZ) Vom 17.-20. August 2023 findet in Zug ein U20-Turnier mit hochkarätigen Teams aus Schweden, Deutschland, Finnland, Tschechien und der Schweiz statt.

Mit Rögle BK, den Jungadlern Mannheim, IFK Helsinki, Bili Tygri Liberec und den GCK/ZSC Lions treffen die EVZ U20-Elit nicht nur auf den aktuellen Schweizer Meister, sondern auf hochkarätige Teams aus den Top-Nationen Schweden, Deutschland, Finnland und Tschechien. Von Donnerstag, 17. August bis Samstag, 19. August finden die Gruppenspiele statt, die Finalspiele werden am Sonntag, 20. August ausgetragen. Der Zutritt zu allen Spielen ist kostenlos.

Wie die GCK/ZSC Lions setzten sich auch Mannheim und Rögle BK in der Saison 2022/23 die nationale Krone auf. Helsinki hat bereits fünf nationale Titel im Palmarès, musste sich in der letzten Saison aber mit Platz 6 begnügen. Bili Tygri Liberec fiel in der tschechischen Meisterschaft nach dem Vizemeistertitel 2022 auf Rang 12 zurück, will in der kommenden Saison aber wieder um den Titel spielen.

«Das Teilnehmerfeld verspricht hochklassiges Nachwuchseishockey, viele Spieler standen auch an der U18-WM im Einsatz. Wir wollen mit diesem Turnier einen neuen Massstab setzen», sagt EVZ General Manager Reto Kläy.

Zum Auftakt der 1. EVZ Prospects Challenge treffen am Donnerstag, 17. August die vier ausländischen Teams aufeinander. Liberec, Helsinki und die GCK/ZSC Lions sind in die Gruppe A eingeteilt, Mannheim, Rögle und der EVZ in die Gruppe B. Aus den Resultaten der zwei Gruppenspiele ergeben sich die Paarungen für die Finals um die Plätze 1–6 am Sonntag. Mit Ausnahme des Finals um den 3./4. Rang finden alle Spiele in der BOSSARD Arena statt.

Der komplette Spielplan ist auf www.evz.ch/evz-prospects-challenge zu finden.

