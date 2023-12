Mit MonstermentalitÃ¤t: Black Hawks punkten in beiden Wochenendspielen

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks sind am Wochenende in die Erfolgsschiene zurückgekehrt. Am Freitagabend bezwangen die Habichte nach dreifachen...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks sind am Wochenende in die Erfolgsschiene zurückgekehrt.

Am Freitagabend bezwangen die Habichte nach dreifachen Rückstand den ECDC Memmingen in der Eis-Arena mit 5:4 nach Verlängerung.

Die Black Hawks kamen gut in die Partie und erspielten sich schnell die ersten Chancen. Arturs Sevcenko hatte die Führung bereits auf dem Schläger. So waren es aber die Gäste die per Schlagschuss mit 0:1 in Führung gingen.

Im zweiten Drittel erzielten die Dreiflüsse Städter bei eigener Überzahl den viel umjubelten Ausgleich. Daniel Maul vollendete nach sehenswerter Vorarbeit durch Benedikt Böhm. Im Anschluss waren die Gäste das bestimmende Team. Black Hawks Keeper Jakub Urbisch hielt seine Farben aber im Spiel.

Das letzte Drittel glich einer Achterbahnfahrt. Memmingen ging durch einen Doppelschlag mit 1:3 in Führung. Arturs Sevcenko verkürzte zehn Minuten vor Schluss auf 2:3. In Unterzahl gelang den Black Hawks dann durch Elias Rott der Ausgleichstreffer zum 3:3. Im Anschluss hatten beide Teams weitere gute Einschussmöglichkeiten. Edgars Homjakovs nutzte drei Minuten vor Ende der Partie eine dieser Möglichkeiten zur Gästeführung. Doch die Habichte gaben sich nicht auf und erzielten durch Arturs Sevcenko den 4:4 Ausgleich. In der Verlängerung traf Daniel Maul nach 1:28 Minuten mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend zum 5:4 Black Hawks Sieg. „Heute haben wir uns nicht aufgegeben und Charakter und Moral gezeigt. Wir haben uns jetzt von Spiel zu Spiel gesteigert und geben uns nach einem Rückstand nicht geschlagen. Die Mannschaft wächst weiter zusammen und die Mentalität entwickelt sich von Spiel zu Spiel“. so Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Und auch am Sonntag beim Auswärtsspiel in Lindau bewiesen die Habichte wieder Moral! Die Islanders ging bereits früh im Spiel in Führung. Arturs Sevcenko glich für die Black Hawks im Powerplay aus. Im zweiten Drittel mussten die Dreiflüsse Städter wieder einen zwei Tore Rückstand hinnehmen. Benedikt Böhm gelang der 3:2 Anschlusstreffer. Zwei Minuten vor Ende des Spiels erzielte Arturs Sevcenko den 3:3 Ausgleichstreffer. Nach einer torlosen Verlängerung mussten die Teams ins Penalty schießen. Hier hatten die Hausherren das bessere Ende für sich. Am Ende haben sich die Habichte einen verdienten Punkt beim EV Lindau erkämpft. -czo

Heimspiel am Dienstag: Black Hawks empfangen den SC Riessersee

Bereits am Dienstag, 19. Dezember um 20 Uhr steht das nächste Heimspiel der Passau Black Hawks auf dem Spielplan. Es ist das letzte Heimspiel der Habichte vor den Weihnachtsfeiertagen. Zu Gast ist der 7. der Oberliga Süd Tabelle, der SC Riessersee. Zwei mal standen sich beide Teams in dieser Saison schon gegenüber. Das erste Duell konnten die Oberbayern mit 4:2 für sich entscheiden. Beim Auswärtsspiel in Garmisch behielten die Passau Black Hawks mit 6:2 die Oberhand. Nach vier Niederlagen am Stück ging der SC Riessersee am Sonntag wieder als Sieger vom Eis. Bei Aufsteiger Stuttgart feierten die Garmischer einen ungefährdeten und souveränen 7:1 Auswärtssieg. Spieler des Abends war Robin Soudek der gleich fünf Tore für den SCR erzielen konnte.

Gemeinsam mit Lubor Dibelka führt Soudek das Team interne Scorerranking an. Das Team von Trainer Pat Cortina verfügt über eine hohe Qualität im Kader und kann sich zusätzlich über Spieler aus der DEL freuen. Der SC Riessersee ist Förderlizenz Partner vom deutschen Meister EHC Red Bull München. Etliche Talente aus der Red Bulls Academy stehen den Garmischern somit zur Verfügung.

Die Habichte hingegen müssen weiter auf die verletzten Jakub Cizek und Santeri Ovaska verzichten. Neu mit dabei ist vermutlich Tobias Schwarz welcher vom EV Landshut per Förderlizenz für die Habichte auflaufen kann. Tobias Schwarz hat mit erst 17 Jahren bereits siebzehn Spiele in der DEL2 absolviert und konnte bereits ein Tor und eine Vorlage für sich verbuchen. Ebenso wird morgen Simon Seidl für die Habichte auflaufen. Der Youngster wurde vor einer Woche im Derby des EV Landshut gegen die Eisbären Regensburg zum Spieler des Tages gewählt. „Wir bekommen mit Simon Seidl und Tobias Schwarz zum Spiel gegen Garmischer wieder zwei absolute Top Talente aus Landshut. Wir werden trotz der Verletzungen morgen mit vier Angriffsreihen antreten“. erzählt Black Hawks Trainer Thomas Vogl vor dem Spiel.

Tickets sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das Spiel wird außerdem auf SpradeTV live übertragen. -czo