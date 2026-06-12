Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Alps Hockey League Rittner Buam SkyAlps Mit Miro Markkula kommt ein alter Bekannter auf den Ritten
Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Mit Miro Markkula kommt ein alter Bekannter auf den Ritten

12. Juni 20261 Mins read34
Share
Miro Markkula - © Max Pattis
Share

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Dabei ist der finnische Angreifer Miro Markkula eine bekannte Personalie für die Blau-Roten, spielte er doch für zwei Saisonen bei den Hockey Unterland Cavaliers gegen Ritten.

Insbesondere seine Leistungen für die Unterland Cavaliers in den Saisonen 2022/23 und 2023/24 in den Duellen gegen die Rittner Buam SkyAlps haben das Augenmerk der beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath auf Markkula gelassen. „Wir haben Miros Entwicklung in den vergangenen Jahren genau verfolgt und sind überzeugt, dass er in der Alps Hockey League ein wichtiger Leistungsträger sein kann. Er bringt Tempo, Technik und eine starke offensive Mentalität mit“, loben die beiden ihren Neuzugang.

Vor seinem Stopp bei den Unterland Cavaliers in Neumarkt war der am 26. Juli 2001 in Ylöjäri geborene Markkula stets in seiner Heimat beim Eishockeyspielen. Zunächst in den Jugendmannschaften von Tappara, dann bei Lukko, wo er in der ersten finnischen Liga Liiga auch erste Erfahrungen im Seniorhockey machte. Die letzten beiden Saisonen bestritt Markkula in der deutschen Oberliga (dritthöchste Liga), zunächst bei den Hammer Eisbären, dann bei den TecArt Black Dragons Erfurt. In der vergangenen Saison gelang Markkula in 51 Spielen die überragende Punkteausbeute von 62 Zählern (30 Tore) – dort wird der finnische Angreifer bei den Rittner Buam SkyAlps anknüpfen wollen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
121
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Michael Tobler wird neuer EHCO-Sportchef

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Heilbronner FalkenTransfer-News

HEC Falken sichern sich die Dienste von Erik Nemec

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner EC Falken haben die Besetzung ihrer planmäßigen...

By12. Juni 2026
HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

Cristiano Digiacinto geht mit den Foxes in seine vierte Saison

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine...

By12. Juni 2026
Hannover ScorpionsTransfer-News

Hannover Scorpions verpflichten Tobias Beck

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions haben für die kommende Spielzeit den...

By12. Juni 2026
EHC OltenTransfer-News

Michael Tobler wird neuer EHCO-Sportchef

Olten. (PM EHCO) Mit dem langjährigen Oltner Torhütertrainer Michael Tobler verantwortet künftig...

By12. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten