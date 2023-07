Mit Max Coatta kommt ein erfahrener Stürmer auf den Ritten

Klobenstein. (PM Buam) Die Kaderplanungen der Rittner Buam SkyAlps schreiten in großen Schritten voran. Mit Max Coatta steht der nächste Neuzugang aus dem Ausland...

Mit Max Coatta steht der nächste Neuzugang aus dem Ausland für die Cracks vom Hochplateau fest. Der US-Amerikaner wird mit seiner Erfahrung und seinem Riecher vor den Toren der Alps Hockey League für mächtig Wirbel sorgen.

Coatta wurde am 22. April 1994 in Minnetonka im US-Bundesstaat Minnesota geboren. In seinem Heimatort spielte er auf der High School Eishockey. Schon da zeigte sich an den Statistiken, dass der 29-Jährige das Zeug zu einem Punktelieferanten hat. Nach je einer Saison bei Penticton Vees (Kanada) und den Waterloo Black Hawks (USA) zog es den Rechtshänder auf das College. Auf der Minnesota State University spielte Coatta für vier Jahre in der NCAA. Dort war er auch für zwei Jahre Kapitän seiner Mannschaft, außerdem war er auch später oftmals Assistenzkapitän: Coatta kann auch den Ton angeben und Verantwortung übernehmen.

Nach dem College ging es für den 1,78 Meter großen und ganze 90 Kilogramm schweren Angreifer ins Profihockey. In der Saison 2019/20 spielte Coatta für die Idaho Steelheads in der ECHL, dann zog es ihn erstmals über den Atlantik nach Europa. In der HockeyEttan (dritte schwedische Liga) spielte er bei Tyringe SoSS, bis die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Als wieder Eishockey gespielt werden durfte, heuerte der 29-Jährige bei Rapid City Rush in der ECHL an, wo er in den letzten beiden Jahren in 146 Spielen 101 Scorerpunkte (43 Tore) beisteuerte. Diese starke Punkteausbeute soll nun auf dem Ritten weitergehen.

„Coatta ist technisch ein sehr starker Spieler mit einem harten Schuss, der vor dem Tor für viel Gefahr sorgt. Außerdem ist er sehr erfahren, ein harter Arbeiter und auch für die Kabine eine große Bereicherung“, beschreiben die beiden Rittner Sportdirektoren, Dan Tudin und Alexander Eisath, ihren neuesten Einkauf. „Er wird uns in der kommenden Saison eine sehr große Hilfe sein. Wir freuen uns auf ihn!“

