Mit Maurer-Shutout zu drei Punkten: Huskies besiegen Steelers verdient mit 4:0

Kassel. (PM Huskies) Mit einem blitzsauberen 4:0 (1:0/2:0/1:0)-Sieg über die Bietigheim Steelers bescherten die Kassel Huskies 4.487 Fans beim „Family Day“ einen tollen Nachmittag.

Tyler Benson traf doppelt und legte einen weiteren Treffer auf, während Philipp Maurer seinen ersten Shutout der laufenden Saison feiern durfte.

Doch insbesondere zu Beginn der Partie, boten beide Mannschaften Eishockey auf Augenhöhe. Cole Fonstad hatte früh die Chance auf die Gäste-Führung, doch sein Versuch rutschte im Powerplay knapp am Kasseler Tor vorbei (3.). Und auch auf der Gegenseite wollte zunächst kein Tor fallen. Aus spitzem Winkel traf Valenti lediglich den Pfosten (5.). Es benötigte einen Geniestreich, um die Partie in Fahrt zu bringen. Manuel Schams schickte Turgeon mit einem herrlichen Pass quer durchs Mitteldrittel auf die Reise und der zuletzt zum Torjäger erkorene Kanadier ließ Schmidt im Kasten der Steelers nicht den Hauch einer Chance (7.). Und wenn es in der Folge gefährlich wurde, hatte Turgeon seine Hände im Spiel: Nach einer Druckphase seiner Nebenleute Garlent und Benson hätte Turgeon fast seinen zweiten Treffer erzielt, er ließ diese Chance aber ebenso ungenutzt (14.) wie kurz darauf einen Abschluss aus nächster Nähe in Überzahl (15.).

Und wie so häufig in den letzten Heimspielen, gehörte die Anfangsphase des zweiten Drittels den Gästen. Nach feiner Aktion von Dugan war es Mike Fischer, der einen Rebound abermals nur wenige Zentimeter am Tor von Maurer vorbei in die Rundung jagte (22.). Dann wurde den Steelers ihre harte Spielweise zum Verhängnis. Bereits zum zweiten Mal in der Partie agierten die Mannen von Trainer Alexander Dück in doppelter Unterzahl. Perfekt von Bode Wilde in Szene gesetzt war es dann Tyler Benson, der mit Schwung aus dem hohen Slot auf 2:0 stellte (28.). Und eben jener Benson traf kurz darauf erneut, als er vom Bully weg Schmidt in der kurzen Ecke überwand (38.).

Trotz der nun beruhigenden Führung gehörte die erste Chance im dritten Drittel erneut Bigietheim. Racuk hatte im Powerplay am langen Pfosten die Scheibe ergattert, diese aber nicht über Maurers Schoner hinweg lupfen können, so dass die „Null“ bei den Huskies weiterhin Bestand hatte. So war es Tristan Keck überlassen – nach toller Vorarbeit von Neuzugang Smith – im Powerplay den 4:0-Endstand zu besorgen (56.).

Mit diesem Sieg verabschiedeten sich die Nordhessen in die verdiente „Deutschland Cup“-Pause und müssen erst am 14.11.2025 um 19:30 Uhr wieder antreten. Gegner in der heimischen Probonio Arena sind dann die Eisbären Regensburg.

Tore:

1:0 Turgeon (Schams – 7. Min.)

2:0 Benson (PP2 – Wilde, Keck – 28. Min.)

3:0 Benson (38. Min.)

4:0 Keck (PP2 – Smith – 56. Min.)

