„Mit Lynden gewinnen wir einen ausgesprochen technisch versierten und offensivstarken StÃ¼rmer“ – Neuzugang fÃ¼r den EHC Freiburg / Freitag Heimspiel gegen Bad Nauheim

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Angreifers Lynden McCallum bekanntzugeben.

Der 25-jÃ¤hrige Angreifer wechselt aus Nordamerika in den Breisgau und wird ab sofort das Wolfsrudel verstÃ¤rken.

McCallum bringt umfangreiche Erfahrung aus dem nordamerikanischen Profieishockey mit. Bei seinen Stationen in der ECHL sowie in der AHL sammelte der RechtsschÃ¼tze wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau. Zuletzt stand der Kanadier fÃ¼r die Fort Wayne Komets sowie die Maine Mariners in der ECHL auf dem Eis.

Insgesamt absolvierte McCallum 182 ECHL-Partien, in denen er 113 Scorerpunkte verbuchte. Dabei stellte er seine AbschlussstÃ¤rke mit 58 Toren eindrucksvoll unter Beweis. Der neue Freiburger, der kÃ¼nftig mit der RÃ¼ckennummer 20 auflaufen wird, bringt neben seiner Torgefahr auch Schnelligkeit, Technik und physische PrÃ¤senz mit in den Breisgau.

Sportdirektor Peter Salmik zur Neuverpflichtung: â€žMit Lynden gewinnen wir einen ausgesprochen technisch versierten und offensivstarken StÃ¼rmer fÃ¼r unseren Kader. Wir sind Ã¼berzeugt, dass er genau den richtigen Mix mitbringt, um unserem Team in dieser Phase der Saison weiterzuhelfen. Zudem wird er auch den internen Konkurrenzkampf nochmals erhÃ¶hen und uns weitere MÃ¶glichkeiten erÃ¶ffnen.â€œ

Der neue ImportstÃ¼rmer ist bereits auf dem Weg nach Freiburg. Ob er bereits an diesem Wochenende zum Einsatz kommt, ist derzeit noch offen.

Heimspiel gegen Bad Nauheim

Am 38. Spieltag der DEL2-Saison 2025/26 kommt es in der Echte Helden Arena zum enorm wichtigen Kampf zwischen Freiburg und Bad Nauheim.

Mit dem dritten Heimspiel in Folge endet am Freitagabend der Heimspiel-Marathon fÃ¼r das Wolfsrudel. Bislang stehen in diesen Begegnungen drei Punkte auf der Habenseite fÃ¼r die Breisgauer. Die wichtigsten Informationen zur Partie gibt es hier:

Ausgangslage: Wenn sich der EHC Freiburg und der EC Bad Nauheim am Freitagabend ab 19:30 Uhr in der Echte Helden Arena gegenÃ¼berstehen, geht es um nichts Geringeres als eine mÃ¶glichst gute Ausgangsposition fÃ¼r den anstehenden Saisonendspurt. Aus den letzten fÃ¼nf Partien konnte das Team von Ex-WÃ¶lfe-Coach Peter Russell lediglich eine Begegnung fÃ¼r sich entscheiden, zweimal punktete man zudem nach VerlÃ¤ngerung. Der letzte Sieg nach regulÃ¤rer Spielzeit gelang dabei ausgerechnet gegen den EHC Freiburg. Auch bei den WÃ¶lfen zeichnet die Formkurve im gleichen Zeitraum ein Ã¤hnliches Bild. Mit dem Heimsieg gegen Regensburg am vergangenen Dienstag konnte das Wolfsrudel jedoch zwei der letzten fÃ¼nf Spiele gewinnen und will diesen positiven Impuls nun mit in das Duell gegen Bad Nauheim nehmen.

Bereits dreimal standen sich beide Teams im bisherigen Saisonverlauf gegenÃ¼ber â€“ und dreimal gingen die KurstÃ¤dter als Sieger vom Eis. Nach einer knappen Niederlage im PenaltyschieÃŸen zum Saisonauftakt sowie einer ebenfalls engen Heimniederlage Anfang November hatte das Team von Cheftrainer Juraj Faith auch beim jÃ¼ngsten Aufeinandertreffen Anfang Januar auswÃ¤rts in Bad Nauheim das Nachsehen. Beim 0:6 beim direkten Tabellennachbarn blieb das Wolfsrudel deutlich unter seinen MÃ¶glichkeiten und ist nun klar auf Wiedergutmachung aus.

Wissenswert: Der EC Bad Nauheim musste zuletzt vier Niederlagen in Folge hinnehmen, verlor dabei jedoch jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Gegen den EHC Freiburg gelangen den KurstÃ¤dtern in dieser Saison bereits zwei Shutouts. Insgesamt zeigt sich zwischen beiden Teams ein Ã¤hnliches statistisches Gesamtbild, wobei die roten Teufel mit einem deutlich besseren TorverhÃ¤ltnis aufwarten (â€“8 gegenÃ¼ber â€“38). Der grÃ¶ÃŸte Unterschied offenbart sich im Ãœberzahlspiel: WÃ¤hrend die Hessen lediglich eine Powerplayquote von 13,6 % vorweisen, kommen die Breisgauer in dieser Kategorie auf solide 20,5 %.

Kader-Update: Weiterhin muss der EHC Freiburg verletzungsbedingt auf Maximilian Leitner und Christian Billich verzichten. FÃ¼r Julian Airich ist die Saison nach seiner UnterkÃ¶rperverletzung indes bereits vorzeitig beendet. On der am heutigen Donnerstag vorgestellte Neuzugang Lynden McCallum am Freitag zum Einsatz kommt, ist derzeit noch offen.

Stimme zum Duell: â€žDie Ausgangslage ist klar: Beide Mannschaften benÃ¶tigen jeden Punkt im Hinblick auf den Saisonendspurt. Bad Nauheim hat uns in dieser Saison bislang alles abverlangt, entsprechend erwarten wir ein intensives und enges Spiel. Entscheidend wird sein, dass wir unsere StÃ¤rken konsequent aufs Eis bringen und die richtigen Lehren aus den bisherigen Duellen ziehen. Wir wissen, was auf dem Spiel stehtâ€œ, so Mike Mengis, Leiter fÃ¼r Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management.

Tickets, Livestream und Berichterstattung: Tickets fÃ¼r das Duell mit den roten Teufeln gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag ab 17:30 Uhr Ã¼ber die Abendkasse direkt an der Eishalle. Zudem kÃ¶nnen alle Duelle des EHC Freiburg in der zweithÃ¶chsten deutschen Eishockeyliga als Pay-per-View-Livestream Ã¼ber sporteurope.tv verfolgt werden. Ãœber den WhatsApp-Kanal und die Instagram-Story der WÃ¶lfe gibt es wÃ¤hrend der Partie aktuelle DrittelstÃ¤nde.

