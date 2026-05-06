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Mit Grubauer, Seider und Samanski: DEB-Kader für finale WM-Vorbereitung nominiert

Länderspiel gegen Olympiasieger und Weltmeister USA am Sonntag

6. Mai 20262 Mins read109
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Philipp Grubauer von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
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München. (PM DEB) Für die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) startet am heutigen Mittwoch die vierte und letzte Phase der Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft 2026.

Bundestrainer Harold Kreis hat insgesamt 28 Spieler nominiert, die sich in den kommenden Tagen in Mannheim auf das Länderspiel gegen die USA vorbereiten – den letzten Härtetest vor der Abreise in die Schweiz. Das Spiel gegen den amtierenden Olympiasieger und Weltmeister findet am Sonntag, den 10. Mai 2026, in der SAP Arena statt. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Für das Länderspiel gibt es aktuell nur noch wenige Restkarten. Die Partie gegen die USA gibt es live und kostenlos bei MagentaTV und bei MagentaSport im Abo inklusive.

In allen Mannschaftsteilen gibt es Veränderungen im Kader im Vergleich zur Vorwoche. Im Tor stehen ab Phase vier Maximilian Franzreb (Adler Mannheim) und Philipp Grubauer (Seattle Kraken) im Aufgebot. In der Verteidigung ist Moritz Seider (Detroit Red Wings) wie geplant dabei und wird ins Mannschaftstraining einsteigen, um zu prüfen, ob eine WM-Teilnahme möglich ist. Zudem ergänzt Leon Gawanke (Adler Mannheim) die DEB-Auswahl in der Abwehr.

Für die Offensive kommen Alexander Ehl und Marc Michaelis (beide Adler Mannheim) hinzu, außerdem wird Joshua Samanski (Edmonton Oilers) am Freitag in Mannheim erwartet. Die Spieler des deutschen Meisters Eisbären Berlin stoßen erst nach Ablauf der kommenden Trainingswoche zum Kader der Nationalmannschaft. Das Trainerteam für die letzte Phase der WM-Vorbereitung und die WM in der Schweiz wird durch Rob Leask (Assistenztrainer) und Florian Keinz (Video-Analyst) komplettiert.

Nicht mehr im Team sind die Verletzten Philipp Preto (ERC Ingolstadt) und Julian Chrobot (Grizzlys Wolfsburg), sowie Torwart Andreas Jenike (Iserlohn Roosters) und Stürmer Nino Kinder (Fischtown Pinguins).

Bundestrainer Harold Kreis zur Phase vier: „Wir sind seit mehreren Wochen als Mannschaft zusammengewachsen und sehen eine durchweg positive Entwicklung. Darauf wollen wir aufbauen und in dieser letzten Phase vor der Abreise weiter an den Details arbeiten. Für die Spieler geht es jetzt auch darum, sich nochmal zu zeigen und einen möglichen WM-Platz zu sichern. Wir freuen uns auf die Verstärkungen, die zu uns stoßen, und auf den abschließenden Härtetest in Mannheim. Die USA sind ein großartiger Gegner, der uns alles abverlangen wird als Einstimmung auf das, was uns bei der WM erwartet. Unser ausdrücklicher Dank geht auch an die Spieler, die in dieser Phase nicht mehr dabei sind und ihren Beitrag bei der bisherigen WM-Vorbereitung geleistet haben.“

Der Kader in der Übersicht

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
25.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
30.04.2026 | Österreich – Deutschland | 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
02.05.2026 | Deutschland – Österreich | 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

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