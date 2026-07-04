Mit Gardemaß zum EHC Waldkraiburg: Bartek Bison verstärkt die Löwen

Waldkraiburg. (PM EHC) Der EHC Waldkraiburg kann den nächsten Neuzugang für die kommende Bayernliga-Saison präsentieren – und der bringt nicht nur reichlich internationale Erfahrung, sondern auch beeindruckende körperliche Voraussetzungen mit.

Mit Bartek Bison wechselt ein 1,94 Meter großer und 94 Kilogramm schwerer Flügelstürmer zu den Löwen. Der 28-Jährige wird künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen und übernimmt damit die Nummer des nach Trostberg gewechselten Anthony Dillmann.

Geboren im niederländischen Amsterdam, ausgestattet mit der niederländischen und polnischen Staatsbürgerschaft und nach wie vor aktiver niederländischer Nationalspieler, führte Bisons Weg schon früh über die Landesgrenzen hinaus. Bereits mit 14 Jahren wechselte er nach Deutschland in den Nachwuchs des Mannheimer ERC beziehungsweise der Jungadler Mannheim. Dort gewann er zweimal die Deutsche Nachwuchsmeisterschaft und machte so nachhaltig auf sich aufmerksam, dass er 2015 als erster Niederländer überhaupt in der ersten Runde des CHL Import Drafts ausgewählt wurde. Es folgten Stationen in der kanadischen WHL bei den Prince George Cougars und den Vancouver Giants sowie später in den USA bei der Fargo Force und den Bismarck Bobcats.

Einen besonderen Platz in seiner Karriere nimmt dabei sicherlich das Jahr 2018 ein. Mit der Fargo Force gewann Bison den prestigeträchtigen Clark Cup der USHL – und erzielte im dritten Finalspiel sogar den spielentscheidenden Treffer auf dem Weg zum Titel.

Nach seiner Rückkehr nach Europa schloss sich der Linksschütze den Tilburg Trappers an, sammelte dort mehrere Jahre Oberliga-Erfahrung und entwickelte sich anschließend bei Hijs Hokij Den Haag zu einem der offensivstärksten Spieler der CEHL. Besonders die Saison 2024/25 unterstrich seine Qualitäten eindrucksvoll: In lediglich 25 Hauptrundenspielen verbuchte Bison 37 Scorerpunkte (11 Tore, 26 Vorlagen) und legte in den Playoffs mit weiteren 13 Punkten in sechs Spielen noch einmal nach.

Auch international gehört der Angreifer seit Jahren zum festen Bestandteil der niederländischen Nationalmannschaft. Erst im vergangenen Frühjahr vertrat er sein Heimatland erneut bei der Weltmeisterschaft und wird dies auch weiterhin tun – trotz seines Wechsels nach Waldkraiburg.

Der Wechsel nach Deutschland war für Bison schon länger ein persönliches Ziel. Im vergangenen Sommer entschied er sich bewusst für einen Schritt in die Regionalliga, um sich für höhere Aufgaben im deutschen Eishockey zu empfehlen. Nun führt ihn dieser Weg weiter nach Waldkraiburg, wo er seine internationale Erfahrung, seine Physis und seine spielerischen Qualitäten in die Bayernliga einbringen soll. Sein ehemaliger Verein Hijs Hokij verabschiedete ihn damals ausdrücklich mit den Worten, man respektiere seinen Ehrgeiz und wünsche ihm den erhofften nächsten Karriereschritt.

Mit Bartek Bison gewinnen die Löwen einen Spieler, der in Nordamerika, Deutschland und den Niederlanden wertvolle Erfahrungen gesammelt hat, über viele Jahre auf internationalem Niveau aktiv war und sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber seine Qualitäten nachgewiesen hat. Seine Größe, seine Präsenz vor dem Tor und seine Übersicht machen ihn zu einem Spielertyp, den man in der Bayernliga nur selten findet.

Die Löwen-Fans dürfen sich damit auf einen weiteren hochinteressanten Neuzugang freuen, der künftig im gelb-schwarzen Trikot mit der Nummer 11 auf Torejagd gehen wird. aha

Seine Karriere in Zahlen

Source: Bartek Bison @ Elite Prospects