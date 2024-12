Mit etwas GlÃ¼ck zum Sieg

Berlin. (PM SCC) Zwei Wochen nach dem Sieg gegen die 2. Vertretung des OSC musste der SCC nun gegen die 1. Mannschaft der Olympioniken...

Wieder sprang ein Sieg heraus, der jedoch höher ausfiel, als es der Spielverlauf hergab.

Der SC Charlottenburg hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen den OSC Berlin kam die Mannschaft am Sonntagnachmittag bei widrigen Bedingungen im Freiluftstadion von Neukölln zu einem 5:2-Erfolg (2:2; 1:0; 2:0). Der SCC war das dominantere Team und hatte mehr Spielanteile. Mit etwas mehr Glück hätten die Gäste vom OSC aber durchaus etwas Zählbares mitnehmen können.

Ein Wechselfehler brachte den OSC schon in der 2. Minute in Unterzahl. Die Gastgeber hatten jedoch Mühe, sich im gegnerischen Drittel festzuspielen und brachten keine gefährliche Aktion zustande. In der 7. Minute wurden die Gäste erstmals gefährlich, als OSC-Stürmer René Berkmann allein vor SCC-Keeper Lucas Koletzky auftauchte. Der SCC tat sich schwer gegen tiefstehende Gäste, die auch bei eigener Unterzahl mit guter defensiver Ordnung überzeugten. Das stumpfe Eis tat sein Übriges dazu.

In der 16. Minute gingen die Olympioniken sogar in Führung. Dominik Oblak überwand nach Zuspiel von Berkmann mit einem Rückhand-Schuss SCC-Torhüter Lucas Koletzky. Ein Tor, das sich nicht unbedingt angedeutet hatte. Doch der SCC antwortete prompt: Nach einem Bullygewinn von Filip Cahoj zog Ege Sarman ab und stellte auf 1:1. Etwas mehr als eine Minute später ging der OSC jedoch abermals in Führung: Norman Schumann überwand mit einem verdeckten Schuss Koletzky, der in der Situation etwas unglücklich aussah. Das Tor war typisch für das Spiel bis dahin: Der OSC war nicht spielbestimmend, aber doch immer irgendwie gefährlich. Mit einer schönen Einzelaktion rettete Sarman das Unentschieden für die Gastgeber zur Drittel-Pause: Er umkurvte das Tor von OSC-Keeper Patrick Einsiedler und überwand ihn im zweiten Versuch.

Im zweiten Drittel gewann der SCC spielerisch immer mehr die Oberhand und setzte die Gäste gerade zu Beginn stark unter Druck. In der 25. Minute belohnte sich das Team für ihr beherztes Offensivspiel: Lucas Reiche knallte mit einem satten Schuss den Puck in die Maschen. Wenig später scheitere SCC-Stürmer Valerian Sokolovskyi mit einem Alleingang. Es war jedoch auch jetzt kein Spiel auf ein Tor, der OSC setzte immer wieder feine Nadelstiche. So wie Marc Schmidt, dessen Rebound in 31. Minute am Schoner von Koletzky kleben blieb. Oder Justin Dembski, der in der 36. Minute eine hochkarätige Chance ausließ. Als es schon nach der Drittelpause aussah, kam der SCC zur 4:2-Führung: Es war Ivan Patayala, der im Forechecking einem OSC-Verteidiger die Scheibe abnahm und anschließend Gäste-Keeper Einsiedler überwand. Wenige Sekunden vor Ende des Drittel hätte Paulus Kowalski nach einem Alleingang die Führung für den SCC sogar noch ausbauen können.

Das dritte Drittel begann mit einer Szene, die ein bisschen symptomatisch für das Spiel des OSC an diesem verregneten Nachmittag unter freiem Himmel in Neukölln steht. Der OSC bekam nach einer Notbremse von SCC-Verteidiger Jonathan Liebig einen Penalty zugesprochen, SCC-Torhüter Lucas Koletzki parierte jedoch glänzend: Statt des Anschlusstreffers blieb es beim 2:4. In der 43. Minute scheiterte Marvin Melian gleich zweimal für den OSC, ebenso wie wenig später Stanislav Novak, als er frei vor dem Tor scheiterte. Während die Gäste ihre Chancen ausließen, machte es der SCC besser: In der 52. Minute bekam der OSC den Puck im eigenen Drittel nicht geklärt, SCC-Verteidiger Reiche schob zu Patayala, der mit seinem Schuss den 5:2-Endstand besorgte.

Mit nun sechs Punkten rückt der SCC ins Mittelfeld der Tabelle auf. Beide Siege holten die Zebras gegen die Mannschaften vom OSC. Weiter geht es für die Charlottenburger erst im neuen Jahr. Am 5. Januar empfangen sie – wieder im Eisstadion Neukölln – mit den Allstars von Fass Berlin den letztjährigen Vizemeister.

Torstatistik:

16. Min. 0:1 OBLAK D. (BERKMANN R.)

17. Min . 1:1 SARMAN E. (CAHOJ F.)

18. Min 1:2 SCHUMANN N. (MELIAN M.)

20. Min 2:2 SARMAN E. (CAHOJ F.)

25. Min 3:2 REICHE L. (SARMAN E.)

39. Min 4:2 PATAYALA I.

52. Min 5:2 PATAYALA I. (REICHE L.)

Strafzeiten:

SCC: 6 (0-2-4) OSC: 16 (6-4-6)

