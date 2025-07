Mit einem deutschen Pass: Hayden Shaw wird vom Ice Tiger zum Adler

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben sich mit einem weiteren Verteidiger für die kommende Saison verstärkt.

Von den Nürnberg Ice Tigers wechselt Hayden Shaw nach Mannheim und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Da der 29-Jährige in dieser Woche seinen deutschen Pass erhalten hat, fällt er ab sofort nicht mehr unter das Ausländerkontingent.

„Hayden kann viele Minuten und in allen Situation spielen“, weiß Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins. „Er erfüllt auch alle charakterlichen Anforderungen und verkörpert die Werte, die wir in unserer Organisation haben wollen.“

Für den in Woodbury geborene US-Amerikaner sind die Adler die zweite Station in Europa. Nach seiner College-Zeit an der University of North Dakota führte ihn sein Weg über die AHL und ECHL nach Nürnberg. Drei Spielzeiten trug er das Trikot der Ice Tigers, brachte es in insgesamt 145 Partien auf 14 Tore und 32 Vorlagen.

„Ich fühle mich geehrt, künftig für die Adler aufzulaufen und vor dieser beeindruckenden Kulisse zu spielen. Meine Familie und ich freuen uns riesig auf diese Chance und können es kaum erwarten, nach Deutschland zurückzukehren“, gibt Shaw zu verstehen.

Shaw wird bei den Adlern mit der Rückennummer 82 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

