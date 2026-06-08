„Mit einem Abstieg kannst du hier nicht aufhören“ – Jere Laaksonen bleibt ein Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) Sein Debüt im ESVK-Trikot feierte Jere Laaksonen am 21.08.2016 bei einem 2:1-Testspielsieg gegen die Dornbirn Bulldogs.

Zehn Jahre später wird er im August 2026 wieder ein Testspiel für die Joker bestreiten. Wer ihm damals im Jahr 2016 gesagt hätte, dass er Kaufbeuren und das Allgäu einmal seine Heimat nennen und immer noch für den ESVK spielen würde, den hätte er wahrscheinlich für verrückt erklärt.

So geht der „Bürgermeister“, wie der 35-jährige Deutsch-Finne mittlerweile liebe- und respektvoll von den Fans des ESVK genannt wird, in eine weitere Saison in der Wertachstadt und möchte den Fans die Lust am ESVK zurückbringen: „Mit einem Abstieg kannst du hier nicht aufhören; der ESV Kaufbeuren gehört aus meiner Sicht in die DEL2, und wir werden alles dafür tun, um unseren Fans den Spaß und die Freude an ihrem ESVK wiederzugeben. Viel mehr gibt es auch nicht zu sagen“, kommentiert der Publikumsliebling bekanntermaßen kurz und knapp seine Beweggründe, weiter für die Joker aufzulaufen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über Jere Laaksonen: „Jere Laaksonen ist seit vielen Jahren ein sehr verdienter Spieler beim ESVK, der sich voll und ganz mit der Region und dem ESVK identifiziert. Mit seiner Erfahrung und seiner angestrebten Rolle im Team wird er in der kommenden Saison ein sehr wichtiger Faktor in unserer Mannschaft sein.“

62 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro