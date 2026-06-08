Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd ESV Kaufbeuren „Mit einem Abstieg kannst du hier nicht aufhören“ – Jere Laaksonen bleibt ein Joker
ESV KaufbeurenTransfer-News

„Mit einem Abstieg kannst du hier nicht aufhören“ – Jere Laaksonen bleibt ein Joker

8. Juni 20261 Mins read117
Share
Jere Laaksonen - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Kaufbeuren. (PM ESVK) Sein Debüt im ESVK-Trikot feierte Jere Laaksonen am 21.08.2016 bei einem 2:1-Testspielsieg gegen die Dornbirn Bulldogs.

Zehn Jahre später wird er im August 2026 wieder ein Testspiel für die Joker bestreiten. Wer ihm damals im Jahr 2016 gesagt hätte, dass er Kaufbeuren und das Allgäu einmal seine Heimat nennen und immer noch für den ESVK spielen würde, den hätte er wahrscheinlich für verrückt erklärt.

So geht der „Bürgermeister“, wie der 35-jährige Deutsch-Finne mittlerweile liebe- und respektvoll von den Fans des ESVK genannt wird, in eine weitere Saison in der Wertachstadt und möchte den Fans die Lust am ESVK zurückbringen: „Mit einem Abstieg kannst du hier nicht aufhören; der ESV Kaufbeuren gehört aus meiner Sicht in die DEL2, und wir werden alles dafür tun, um unseren Fans den Spaß und die Freude an ihrem ESVK wiederzugeben. Viel mehr gibt es auch nicht zu sagen“, kommentiert der Publikumsliebling bekanntermaßen kurz und knapp seine Beweggründe, weiter für die Joker aufzulaufen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über Jere Laaksonen: „Jere Laaksonen ist seit vielen Jahren ein sehr verdienter Spieler beim ESVK, der sich voll und ganz mit der Region und dem ESVK identifiziert. Mit seiner Erfahrung und seiner angestrebten Rolle im Team wird er in der kommenden Saison ein sehr wichtiger Faktor in unserer Mannschaft sein.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
62
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Vorläufige Gruppen der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ stehen fest

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
SC LangenthalTransfer-News

Neuer Stürmer für den SC Langenthal: Mischa Bleiker wechselt in den Oberaargau

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal verstärkt seine Offensive mit Mischa Bleiker....

By8. Juni 2026
Transfer-NewsVienna Capitals

Dreifacher WM-Torschütze Leon Wallner bleibt bei den Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Leon Wallner und die Vienna Capitals setzen den gemeinsamen...

By8. Juni 2026
HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

Daniel Gellon ist ein neuer Stürmer für Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass mit...

By8. Juni 2026
EHC Black Wings LinzTransfer-News

Erster Profi-Vertrag für Eigenbauspieler Paul Eder

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz befördern für die...

By8. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten