Mit diesen 25 Spielern startet Ã–sterreich bei der Weltmeisterschaft

Wien. (PM ÖEHV) Drei Torhüter, neun Verteidiger und 13 Stürmer umfasst der Kader für die am 12. Mai beginnende WM 2023 in Tampere (FIN) und Riga (LAT) in dem sich mit Marco Rossi, Thimo Nickl, David Reinbacher, Mario Huber, Henrik Neubauer und Lucas Thaler auch sechs WM-Debütanten finden.

Fünf Spieler David Madlener, Bernd Wolf, Kilian Zündel, Henrik Neubauer und Dominic Zwerger, gingen durch die gesamte WM-Vorbereitung. Am 13. Mai startet man gegen die Frankreich in die WM, die weiteren Gegner in der Gruppenphase lauten Schweden, Dänemark, USA, Deutschland, Finnland und Ungarn. Sämtliche Österreich-Spiele werden LIVE auf ORF 1 oder ORF SPORT + übertragen.

Zwei freie Tage genießen die rotweißroten Cracks und der gesamte Staff, ehe man am Dienstag nach Finnland aufbricht. „Das ist wichtig, damit sich die Spieler physisch und mental erholen können“, betont Head Coach Roger Bader. Zieht man ein Fazit über die vergangenen Wochen, zeigt sich, dass einmal mehr die Konkurrenz im Team größer geworden ist. Gleich sechs Spieler geben ihr A-WM-Debüt, dazu scheinen Steven Strong und Dominic Zwerger, die beide im Vorjahr nicht dabei waren, im WM-Kader auf. Bleiben 17 Spieler, die Tampere bereits aus 2022 kennen.

„Es ist keine WM-Vorbereitung vergleichbar mit der anderen, weil man nie weiß, wann kommen welche Spieler dazu und wie werden sie performen. Von da her ist es eigentlich so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, so Roger Bader.

Fünf Teamcamps und insgesamt neun Testspiele hat man von 2. April weg absolviert. Viele Spieler haben sich in dieser Zeit präsentiert und für weitere Aufgaben empfohlen, doch nur 25 kann der Teamchef zur WM mitnehmen.

Head Coach Roger Bader: „Ich bin sehr glücklich über das Team, das wir zusammenstellen konnten. Die Spieler haben sehr gut gearbeitet und sich die WM-Teilnahme verdient. Jetzt geht es erst richtig los. Wir wollen stark performen und uns als sehr gutes Team präsentieren.“

Kader WM 2023

# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 88 0 0 2 31 MADLENER David GK 187,0 88,0 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 65 0 0 4 29 STARKBAUM Bernhard GK 186,0 91,0 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 147 0 0 12 20 BRUNNER Nico D 181,0 78,0 17.09.92 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 40 0 0 2 91 HEINRICH Dominique D 175,0 76,0 31.07.90 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 91 20 23 18 12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 45 1 6 49 78 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R AIK Stockholm (SWE) 14 0 1 19 64 REINBACHER David D 189,0 85,0 25.10.2004 R EHC Kloten (SUI) 6 0 3 0 24 STRONG Steven D 183,0 87,0 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 53 7 2 28 13 WIMMER Philipp D 193,0 93,0 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 22 0 1 27 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 66 2 11 36 14 ZÜNDEL Kilian D 179,0 80,0 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 43 2 4 16 26 ACHERMANN Oliver F 195,0 93,0 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 20 1 2 0 17 GANAHL Manuel F 182,0 81,0 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 129 23 24 111 21 HAUDUM Lukas F 183,0 84,0 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 93 24 25 36 96 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 40 6 8 16 52 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.00 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 25 3 0 4 41 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.97 R Eishockeyklub Zeller Eisbären (AUT) 8 1 3 0 70 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 31 7 8 16 5 RAFFL Thomas F 194,0 104,0 19.06.86 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 117 36 30 70 23 ROSSI Marco F 176,0 81,0 23.09.01 L Minnesota Wild (NHL) 6 2 4 4 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 56 16 20 30 48 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 16 6 5 29 9 WUKOVITS Ali F 184,0 83,0 09.05.96 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 35 3 6 14 16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 54 13 17 31 Ø 184,8 86,0 26,7 1310 173 203 574