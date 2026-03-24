Mit der Kaderformel 14-8-3 und mehr Siegertypen wollen die Löwen Frankfurt ab August die „Go-Taste“ drücken – Weiterer Neuzugang indirekt bestätigt

Frankfurt. (MK) Die Löwen Frankfurt haben, nach dem mit Platz dreizehn enttäuschenden Ende der letzten Spielzeit, längts die Planungen für die neue Saison aufgenommen.

Am Dienstag standen Sportdirektor Jan Barta und Headcoach Tom Pokel für ein kurzes Pressegespräch zur Verfügung.

„Mannschaft war durch die Waschmaschine gegangen“

Jan Barta sprach von einem für ihn lehrreichen ersten Jahr in dieser Funktion. „Wir wollen nun die Möglichkeit nutzen uns durch Transfers zu verbessern.“

Tom Pokel erklärte: „Das war auch für mich eine lehrreiche Saison. Immer wenn ein Trainer in einer solchen Situation neu kommt, dann ist Sand im Getriebe. Manchmal geht es schnell und mal dauert es etwas länger. Als ich kam, war die Mannschaft schon zwei, drei Mal richtig durch die „Waschmaschine gegangen. Sie waren mental in einem Tief. Um so mehr wir in die neue Philosophie und Struktur investiert haben, umso mehr haben wir mit der Zeit auch Erfolg gehabt. So hat die Mannschaft immer mehr den Glauben gewonnen, dass wir eine Chance haben ein Spiel zu gewinnen.“

Jan Barta ist sehr glücklich auch in der kommenden Saison mit Tom Pokel weiterarbeiten zu können. „Ich glaube wir haben nun eine Basis und können darauf weiter aufbauen. Der ganze Standort ist froh, dass Toim auch in Zukunft mit uns arbeitet.“

Anzahl der Imports zu Saison beginn noch nicht klar – Verpflichtung eine neuen Torhüters vor dem Abschluss

Bezüglich der Kaderplanung ist noch ist nicht sicher, ob die Löwen mit neun oder zehn Importspielern in die neue Saison gehen werden. Möglichkeiten zur Veränderung ergeben sich natürlich nur auf den Positionen von Spielern, deren Vertrag ausgelaufen ist. Bei „Bestandsspielern“ gestaltet sich eine Veränderung, wenn überhaupt, dann schwierig. Eine wichtige Importstelle wollen die Löwen im Tor vergeben. Neben Cody Brenner soll ein Top-Torwart kommen, der zwar schon Erfahrung mitbringt, aber auch noch nicht völlig am Ende seiner Entwicklung ist. Die Gespräche mit einem potenziellen Kandidaten sind laut Jan Barta weit fortgeschritten und es wird mit Blick auf den abgebenden Klub eine baldige Entscheidung erwartet. „Mein Augenmerk lag in erster Linie darauf, dass ich einen Torwart haben wollte, der noch auf dem Weg ist, etwas zu erreichen. Er sollte in einem Alter sein, wo es nicht darum geht jetzt nochmal zwei Jahre ein schönes Leben zu haben und dann die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Ich spreche natürlich mit vielen Menschen, die sich in dem Torhüter-Business gut auskennen und Klubs, wo der Torhüter auch war. Wichtig sind natürlich auch die Gespräche mit unserem Torwarttrainer, der auch weiß, was uns gut zu Gesicht steht. Tom und ich sprechen dann auch nochmal mit demjenigen, um zu gucken, ob er vom Typ und Charakter in unsere Mannschaft passt.“

Die Anzahl der Imports hängt auch davon ab, ob die Löwen noch einen guten deutschen Spieler auf dem Markt bekommen können.

Tom Pokel: „Siegertypen sind nie zufrieden“

Tom Pokel erklärt bezüglich der „neuen Löwen“: „Wir wollen hungrige Spieler und Spieler, die nach oben wollen. Siegertypen eben. Wir haben das klare Ziel eine andere Saison zu spielen. Die Mannschaft soll von Anfang an konkurrenzfähiger sein. Ich bin ein Trainer, der sich immer verbessern will und solche Spieler möchte ich auch haben. Wenn ich Zehnter bin, will ich Neunter werden. Wenn ich Neunter bin, will ich Achter werden. Siegertypen sind nie zufrieden. Wo wir dann am Ende landen, wird man sehen. Aber wir wollen auf jeden Fall mehr.“

Kaderstruktur: Drei Torhüter, acht Verteidiger, 14 Stürmer – Weniger U-Spieler

Geplant ist ein Kader mit drei Torleuten, acht Verteidigern und vierzehn Stürmern. Im Bereich der sogenannten „U-Spieler“ will Jan Barta den Kader verkleinern. So sollen zukünftig nur noch vier U-Spieler dem Kader angehören. „Ich habe mich dazu entschlossen weniger Projekte zu haben. Wir haben dann gute talentierte Spieler in unseren Reihen, die es dann gilt zu entwickeln. Das macht man nicht einfach mal nebenbei. Unser Fokus wird dann auf genau vier jungen Spielern liegen. Für mehr fehlt in unserer jetzigen Situation die Sinnigkeit.“

Mit den Kose-Zwillingen und Philipp Bidoul wären schon drei U-Spieler im Kader. Für Stürmer Hannu Tripcke (20, Sohn von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke) sucht man trotz Vertrag eine Lösung, wo er mehr Eiszeit erhält. In dieser Saison lief er für Bad Nauheim und Freiburg in der DEL2 auf und verbuchte drei Scorerpunkte.

Mit dem Deutsch-Kanadier Nathan Burns (32) verlieren die Löwen nach fünf gemeinsamen Spielzeiten einen erfahrenen Angreifer. „Wir hatten beide die Absicht, dass es weitergeht. Nur manchmal trifft man sich dann halt nicht. Wenn es für den Spieler eine Möglichkeit gibt sich zu verbessern, dann verstehe ich das auch. Wenn der Klub dann auch die Möglichkeit sieht sich zu verbessern, dann passieren solche Sachen. Generell schätze ich Nathan Burns sehr“, so Jan Barta.

Gute Gespräche mit „Burns-Ersatz“, Björn Krupp indirekt bestätigt, Glover und Fröberg bleiben

Mit einem möglichen Ersatz sind die Gespräche ebenfalls schon weit fortgeschritten.

Einen weiteren Zugang wollte Frankfurts Sportchef noch nicht ganz bestätigen. Seit Wochen gilt Björn Krupp als sicherer Zugang im Löwengehege. „Das Gerücht ist jetzt schon länger da und es kommt nicht von ungefähr.

Nicht mehr zum Trainerteam zählt zukünftig Johan Merbah. „Es war von Anfang an ein Einjahresvertrag. Auch da gab es lange Gespräche und man hat sich dann aber verabschiedet. Ich bin sehr dankbar und froh, dass er diese Saison hier war. Die Stelle wird auch wieder zeitnah besetzt“, erklärt Jan Barta.

In den letzten Tagen haben die Löwen die Vertragsverlängerungen von Angreifer Ty Glover (22 Punkte in 45 Spielen) und Allzweckwaffe Linus Fröberg (36 Punkte in 52 Spielen) bekannt gegeben.

Jan Barta zu den beiden Spielern: „Ty bringt genau die Energie und Physis aufs Eis, die wir brauchen. Mit seinem Einsatz, seiner Präsenz und seinem kämpferischen Stil gibt er unserem Spiel wichtige Impulse und ist ein entscheidender Faktor für die Mannschaft. Linus ist für uns ein enorm wichtiger Spieler, weil er durch seine Spielintelligenz in vielen Situationen die richtigen Entscheidungen trifft. Seine Vielseitigkeit gibt uns taktisch viele Optionen, und genau das macht ihn für unser Team so wertvoll.“

Zehn Spieler bestreiten in Frankfurt das Sommertraining, ab August wird die Taste „Go“ gedrückt

Alle Spieler haben individuelle Programm für den Sommer mitbekommen. Der Auftakt des Sommertrainings ist, auch für Spieler mit 12-Monatsverträgen der 1. Mai. Eine Gruppe von rund zehn Spielern wird sich mit dem dann neuen Athletiktrainer in der Main-Metropole vorbereiten.

Headcoach Tom Pokel wird den Sommer mit Scoutingtouren und viel Videostudium verbringen. Bezüglich des Kaders sagte er: „Wir haben immer regelmäßige Meetings mit Jan und dem Coaching-Staff. Wir wollen das Trainingscamp richtig planen. Wenn wir hier im August ankommen, wollen wir einfach die Taste Go drücken, damit es losgehen kann.“