Adler Mannheim „Mit der Fankultur und den Menschen in Mannheim eins geworden" – Zach Solow bleibt ein Adler
Adler MannheimTransfers

„Mit der Fankultur und den Menschen in Mannheim eins geworden“ – Zach Solow bleibt ein Adler

4. Februar 20261 Mins read62
Mannheims #73 Zach Solow hat hier gut Lachen - Â© ISPFD
Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim treiben die Kaderplanung fÃ¼r die kommende Saison weiter voran.

Nachdem bereits 19 Spieler aus dem aktuellen Kader ein gÃ¼ltiges Arbeitspapier fÃ¼r die folgende Spielzeit besitzen, kommt mit Zach Solow nun der 20. Spieler hinzu.

â€žZach bringt jede Menge Energie mit, mit der er alle um sich herum ansteckt. Er ist zudem mit der Fankultur und den Menschen in Mannheim eins gewordenâ€œ, Ã¤uÃŸert sich Cheftrainer und Manager Dallas Eakins Ã¼ber den 27 Jahre alten US-Amerikaner.

Solow, der durch seine nimmermÃ¼de und aufopfernde Spielweise sowie seiner Geschwindigkeit zu gefallen weiÃŸ, wechselte vor der laufenden PENNY DEL Saison vom AHL-Club der Toronto Marlies nach Mannheim.

Bislang absolvierte der 1,75 Meter groÃŸe und 84 Kilogramm schwere RechtsschÃ¼tze alle Hauptrundenbegegnungen und sammelte dabei 14 Tore sowie 19 Vorlagen.

564
Previous post Neuer Trainer Ã¼bernimmt in Bad Nauheim

