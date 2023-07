Mit der Erfahrung aus 14 Jahren NHL beendet Goalie Thomas Greiss seine Karriere

St. Louis. (EM) Irgendwann ist halt für jeden mal Schluss. Torhüter Thomas Greiss (37) hat gegenüber dem Portal NHL.com sein Karriereende bestätigt. Der gebürtige...

St. Louis. (EM) Irgendwann ist halt für jeden mal Schluss. Torhüter Thomas Greiss (37) hat gegenüber dem Portal NHL.com sein Karriereende bestätigt.

Der gebürtige Füssener erlernte in seiner Geburtsstadt beim EV Füssen das Schlittschuhlaufen. Am Kobelhang spielte er bis zur Junioren Bundesliga. Danach folgte für den damals 16- jährigen der große Schritt aus dem eher beschaulichen Allgäu ins Rheinland zu den Kölner Haien. In der Domstadt empfahl er sich mit guten Leistungen in der DNL und in den U-Nationalmannschaften für die ersten Einsätze in der DEL. Trainer Legende und Meistertrainer Hans Zach erkannte früh den Torhüter-Rohdiamanten. In der Saison 04/05 konnte er sich schon viel von der Nummer eins im Haie-Tor, Chris Rogles abschauen. In der darauffolgenden Saison gelang ihm mit 19 Jahren der Durchbruch.

Die guten Leistungen blieben natürlich nicht unbemerkt und so holten ihn die San Jose Sharks, die ihn bereits 2004 in der dritten Runde an Position 94 gedraftet hatten über den großen Teich. Nach einer Saison mit Spielen für das Farmteam in Worcester feierte Greiss in der Spielzeit 07/08 seine NHL-Premiere.

Nach Europa kehrte Greiss in der Saison 10/11 zurück, als er bei den Sharks nur noch die dritte Wahl war und sich für eine Leihe zu Brynäs IF in Schweden entschied. In der Folgesaison war er aber wieder in 19 Spielen für die Sharks im NHL-Einsatz. In der Lockout-Saison 12/13 schloss er sich vorübergehend den Hannover Scorpions an. Als es in der weltbesten Liga wieder losging, folgte die Rückkehr zu den Sharks. Danach setzte er für jeweils eine Saison seien NHL-Karriere in Phoenix und Pittsburgh fort. Danach folgte die laut eigener Aussage beste sportliche Zeit von 2015 bis 2020 bei den New York Islanders. Nach zwei Spielzeiten in Detroit (2020 – 2022) spielte Thomas Greiss in der vergangenen Saison für die St. Louis Blues.

International nahm er für die deutsche Nationalmannschaft unter anderem an den olympischen Winterspielen in Turin (2006) und Vancouver (2010) teil. 2016 und 2017 (Heim WM) gehörte er ebenfalls zum DEB-Team. Das „Team Europa“ vertrat er, wenn auch ohne Einsatz beim World Cup of Hockey 2016. Seine Nationalmannschaftskarriere endete während der WM 2017 abrupt, nachdem Greiss damals in einem Post mit einem Vergleich der damaligen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton mit Adolf Hitler ein „Like“ gegeben hatte. Der „Skandal“ wurde vom DEB zwar damals postwendend relativiert, aber zum Einsatz kam der gebürtige Füssener nicht mehr.

Nun hat Thomas Greiss seine Karriere offiziell beendet. Es habe zwar einige Angebote gegeben, die aber letztendlich nicht ansprechend für ihn waren, so Greiss gegenüber NHL.com.

Völlig vom Eishockey wird Greiss aber wohl nicht lassen können. Mit etwas Abstand kann er sich eine neue Aufgabe im Eishockeysport vorstellen.

Die Karriere von Thomas Greiss in Zahlen

76 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten