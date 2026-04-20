Mit den Experten Krupp und Ustorf: So will ProSieben die WM-Übertragungen gestalten

Unterföhring. (PM Pro7) Für das deutsche Eishockey-Team heißt es im Mai: schnell abhaken, schnell spielen, schnell skaten, schnell scoren.

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2025 und der Niederlage im Viertelfinale bei Olympia 2026 will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz wieder angreifen. Los geht es direkt mit einem Kracher im WM-Auftaktspiel gegen die Eishockey-Nation Finnland. „ran Eishockey live: WM 2026“ zeigt die Partie am Freitag, 15. Mai 2026, ab 15:45 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn – sowie alle weiteren Spiele von Team Deutschland und das komplette Finalwochenende. Die weiteren Vorrundengegner: Gastgeber und Vize-Weltmeister Schweiz. Weltmeister und Olympiasieger USA. Lettland, Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Immer am Puck. Das „ran“-Team mit Moderator Matthias Killing, Eishockey-Legende Uwe Krupp (Experte), Reporter Christoph „Icke“ Dommisch, Stefan Ustorf (Experte und Co-Kommentator) sowie den Kommentatoren Jan Lüdeke und Franz Büchner meldet sich live aus der Swiss Life Arena in Zürich.

MAXXimale Eislust. Neben den Spielen der deutschen Nationalmannschaft übertragen ProSieben MAXX und Joyn sieben weitere Vorrundenbegegnungen der Gruppe A sowie ein Viertelfinale.

„ran“-Sportchef Gernot Bauer: „Die deutsche Nationalmannschaft möchte ein Erfolgserlebnis zur Heim-Weltmeisterschaft 2027 mitnehmen. Die Schweiz ist Doppel-Vize-Weltmeister und heiß darauf, vor heimischer Kulisse endlich den Titel zu holen. Das verspricht ein Eishockey-Fest. Und das ‚ran‘-Eishockey-Team ist natürlich live vor Ort, immer auf der Höhe des Pucks, nah an der deutschen Mannschaft und liefert das gewohnt umfangreiche Paket mit allen wichtigen News rund um das Turnier – mit insgesamt 20 Live-Übertragungen auf ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn.“

Das Eishockey-WM-Programm im Überblick:

ProSieben und Joyn

Finnland vs. Deutschland, Freitag, 15. Mai, ab 15:45 Uhr

Deutschland vs. Lettland, Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr

Deutschland vs. Schweiz, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr

USA vs. Deutschland, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr

Deutschland vs. Ungarn, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr

Österreich vs. Deutschland, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr

Deutschland vs. Großbritannien, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr

Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr

Halbfinale 1+2, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr

Spiel um Platz 3, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr

Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr

ProSieben MAXX und Joyn

Schweiz vs. USA, Freitag, 15. Mai, 19:50 Uhr

USA vs. Finnland, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr

Lettland vs. Österreich, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr

Schweiz vs. Österreich, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr

Lettland vs. Finnland, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr

Finnland vs. Österreich, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr

Österreich vs. USA, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr

Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr