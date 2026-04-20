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Mit den Experten Krupp und Ustorf: So will ProSieben die WM-Übertragungen gestalten

20. April 20261 Mins read217
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Christoph "Icke" Dommisch und Matthias Killing moderieren für Pro7 - © Seven.One / Marc Rehbeck
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Unterföhring. (PM Pro7) Für das deutsche Eishockey-Team heißt es im Mai: schnell abhaken, schnell spielen, schnell skaten, schnell scoren.

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2025 und der Niederlage im Viertelfinale bei Olympia 2026 will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz wieder angreifen. Los geht es direkt mit einem Kracher im WM-Auftaktspiel gegen die Eishockey-Nation Finnland. „ran Eishockey live: WM 2026“ zeigt die Partie am Freitag, 15. Mai 2026, ab 15:45 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn – sowie alle weiteren Spiele von Team Deutschland und das komplette Finalwochenende. Die weiteren Vorrundengegner: Gastgeber und Vize-Weltmeister Schweiz. Weltmeister und Olympiasieger USA. Lettland, Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Immer am Puck. Das „ran“-Team mit Moderator Matthias Killing, Eishockey-Legende Uwe Krupp (Experte), Reporter Christoph „Icke“ Dommisch, Stefan Ustorf (Experte und Co-Kommentator) sowie den Kommentatoren Jan Lüdeke und Franz Büchner meldet sich live aus der Swiss Life Arena in Zürich.

MAXXimale Eislust. Neben den Spielen der deutschen Nationalmannschaft übertragen ProSieben MAXX und Joyn sieben weitere Vorrundenbegegnungen der Gruppe A sowie ein Viertelfinale.
„ran“-Sportchef Gernot Bauer: „Die deutsche Nationalmannschaft möchte ein Erfolgserlebnis zur Heim-Weltmeisterschaft 2027 mitnehmen. Die Schweiz ist Doppel-Vize-Weltmeister und heiß darauf, vor heimischer Kulisse endlich den Titel zu holen. Das verspricht ein Eishockey-Fest. Und das ‚ran‘-Eishockey-Team ist natürlich live vor Ort, immer auf der Höhe des Pucks, nah an der deutschen Mannschaft und liefert das gewohnt umfangreiche Paket mit allen wichtigen News rund um das Turnier – mit insgesamt 20 Live-Übertragungen auf ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn.“

Das Eishockey-WM-Programm im Überblick:

ProSieben und Joyn
Finnland vs. Deutschland, Freitag, 15. Mai, ab 15:45 Uhr
Deutschland vs. Lettland, Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr
Deutschland vs. Schweiz, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr
USA vs. Deutschland, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr
Deutschland vs. Ungarn, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr
Österreich vs. Deutschland, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr
Deutschland vs. Großbritannien, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr
Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr
Halbfinale 1+2, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr
Spiel um Platz 3, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr
Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr

ProSieben MAXX und Joyn
Schweiz vs. USA, Freitag, 15. Mai, 19:50 Uhr
USA vs. Finnland, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr
Lettland vs. Österreich, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr
Schweiz vs. Österreich, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr
Lettland vs. Finnland, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr
Finnland vs. Österreich, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr
Österreich vs. USA, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr
Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr

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