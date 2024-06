„Mit den besten WÃ¼nschen“- Goalie Hunter Miska und die Straubing Tigers setzen ihre Zusammenarbeit nicht fort

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben heute den Abgang von Hunter Miska bekannt. Der Torhüter war in den letzten beiden Spielzeiten in Niederbayern...

Der Torhüter war in den letzten beiden Spielzeiten in Niederbayern unter Vertrag und kam in 75 Partien in der PENNY DEL sowie in sechs CHL-Duellen zum Einsatz.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zum Abgang: „Im Namen der ganzen Organisation bedanke mich bei Hunter für sein Engagement in unserem Trikot. Er hat unsere Erwartungen stets erfüllt und sich auch neben dem Eis sehr gut integriert. Ich wünsche ihm und seiner Frau Kailey sowie seiner Tochter Aspen alles erdenklich Gute.“