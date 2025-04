Mit dem SchlÃ¤ger gegen den Kopf- und Nackenbereich seines Gegenspielers: Vier Spiele Sperre fÃ¼r Berlins Zach Boychuk

Neuss. (DEL) Der Spieler Zachary Boychuk von den Eisbären Berlin wurde im Spiel zwischen Berlin und Adler Mannheim vom 06.04.2025 in der 60. Spielminute gemäß DEL-Regel 61 wegen eines Stockschlags mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 61 vorliegt und hält eine Sperre von vier (4) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Der Spieler Zachary Boychuk unternahm keinen Versuch zur Scheibe zu gelangen oder diese zu verfolgen

– Der Spieler Zachary Boychuk schlägt mit seinem Schläger gegen den Kopf- und Nackenbereich seines Gegenspielers

– Der Spieler Zachary Boychuk nahm rücksichtslos eine Verletzung des Gegners in Kauf

– Die Aktion war unnötig, der Spieler Zachary Boychuk hätte die Situation anders lösen können

-Der Spieler Zachary Boychuk gilt als Wiederholungstäter, so erhielt dieser am 05.11.2023 eine Spielsperre gemäß DEL-Regel 48

