Mit David Kaiser verlängert das nächste Eigengewächs beim EV Füssen

David Kaiser wird auch in der kommenden Saison bei seinem Stammverein die Chance bekommen, seine Stärken zu zeigen und sich weiter zu entwickeln. Der 20-Jährige hat dabei noch sehr viel Potential, das es auszuschöpfen gilt. In der vergangenen Spielzeit war er bereits in 16 Einsätzen für den EVF in der Oberliga aktiv, konnte dabei auch einen Treffer und eine Vorlage verbuchen, ehe eine Verletzung für das verfrühte Saisonende sorgte.

Aktiv war er jedoch auch noch für das Füssener DNL-Team, wo er als Leistungsträger 25 weitere Partien mit vierzehn Scorerpunkten bestritt. Und dann war da auch noch die Förderlizenz nach Schongau in die Bayernliga, wo David weitere 13 Spiele absolvierte. Ein großes Pensum also für den Abwehrspieler, der seit Kindestagen auf den Schlittschuhen steht, nun aber dem Nachwuchsbereich entwachsen ist und sich voll in der Oberliga etablieren möchte. Wir freuen uns auf eine weitere Spielzeit mit David Kaiser am Kobelhang.

Vorstandskandidat Jörg Noack freut sich über die Verlängerung: „David hat mich in den vergangenen zwei Spielzeiten äußerst positiv überrascht. Sein enormes Talent gepaart mit seinem Ehrgeiz hat mich beeindruckt. Über die letzten beiden Spielzeiten hinweg hat er sich erheblich entwickelt, so dass er nun bereit ist, den nächsten Schritt zu machen und als Stammspieler in der Oberliga aufzutreten. Diesen Platz hatte er sich bereits in der letzten Saison nahezu erarbeitet, bis eine unglückliche Verletzung gegen Ende der Saison seinen Aufstieg vorerst bremste. Es freut mich zusätzlich, dass David sich auch abseits des Eises weiterentwickelt und eine Ausbildung absolviert. Die Vereinbarkeit von Beruf und Oberliga-Eishockey ist in Füssen nach wie vor gegeben und aus meiner Sicht, insbesondere für die charakterliche Entwicklung junger Spieler und Menschen, der beste Weg. Sollte David weiterhin so hart an sich arbeiten, bin ich überzeugt, dass unsere Fans sich über einen weiteren in Füssen ausgebildeten Spieler freuen können. David repräsentiert wie auch Nicolas Jentsch exemplarisch die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Verein, vom Anfang bis hin zur ersten Mannschaft. Wir können alle gespannt darauf sein, David bei seinen nächsten Entwicklungsschritten zu beobachten.“

David zu seiner Vertragsverlängerung: „Es war für mich relativ früh klar, dass ich in Füssen bleiben möchte. Hier habe ich das Eishockeyspielen gelernt und wurde mir die Gelegenheit gegeben, meine ersten Schritte im Senioreneishockey zu unternehmen. Nun beabsichtige ich, den nächsten Schritt zu gehen, mich weiterzuentwickeln und weitere Erfahrungen im zu sammeln. Ich blicke der kommenden Saison mit Freude entgegen und wünsche euch allen bis dahin einen angenehmen Sommer.“

Steckbrief David Kaiser

Alter: 20 Jahre

Nachwuchs: Füssen

Oberliga: 33 Spiele für den EVF mit drei Punkten

