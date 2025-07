Mit David Blaschta schlieÃŸt sich den Buchloer Piraten ein neuer TorhÃ¼ter an

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe kann die nächste Neuverpflichtung für die anstehende Bayernligasaison bekannt geben.

So werden die Verantwortlichen nach den Abgängen der beiden Torhüter Daniel Blankenburg und Fabian Strobel die entstandene Lücke zwischen den Pfosten mit dem hochgewachsenen Schlussmann David Blaschta füllen. Der 26-jährige Keeper kommt dabei vom amtierenden Vizemeister aus Königsbrunn an die Gennach und unterstützt ab sofort Dominic Guran, der ja vor Wochen bereits seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben hat.

„Mit David Blaschta haben wir einen Torhüter verpflichtet, der sportlich wie menschlich perfekt zu uns passt“, beschreibt Team-Manager David Strodel mit einigen Worten den neuen Mann zwischen den Pfosten, der eine durchaus imposante Statur aufweist. Denn Blaschta ist mit annähernd zwei Metern Körpergröße groß gewachsen und soll damit künftig nun im Dress der Piraten den gegnerischen Stürmern das Fürchten lehren. Die Voraussetzungen dazu hat der gebürtige Kölner allemal. „David ist ein sehr gut ausgebildeter Torwart, der genau die Siegermentalität mitbringt, die wir gesucht haben. Er hat in Königsbrunn vor zwei Jahren die Meisterschaft geholt und stand letzte Saison mit dem EHC erneut im Finale. Und auf diese Erfahrungswerte wollen wir bauen“, meint Strodel weiter.

In der Tat waren die letzten beide Jahre in Königsbrunn für den bayernligaerfahrenen Schlussmann wirklich erfolgreich, wo er mit dem Ex-Kaufbeurer Stefan Vajs aber auch starke Konkurrenz hatte. Zuvor war Blaschta auch bereits ein Jahr in Kempten und vier Jahre in Landsberg aktiv gewesen, wo er schon im Nachwuchs gespielt hatte. „David ist ein extrem sympathischer Typ, wohnt in der Nähe und kennt aus seiner Zeit in Landsberg bereits einige Jungs aus dem Team – was man jetzt schon in den Sommertrainingseinheiten merkt. Er ist topmotiviert, integriert sich super und arbeitet sehr fokussiert“, berichtet Strodel über den Neuzugang, der also nicht nur die Liga, sondern auch bereits einige seiner neuen Mitspieler bestens kennt. Daher scheint den Buchloern also ein guter Fang für die im Eishockey so wichtige und entscheidende Position zwischen den Pfosten gelungen zu sein. „David ist jemand, der nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich ein echter Rückhalt sein kann und ich bin überzeugt, dass er diese Rolle übernehmen wird“, lässt Strodel wissen, der sich somit sehr freut, dass Blaschta sich für die Buchloer entschieden hat.

