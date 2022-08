Mit Bastian Schirmacher bleibt ein weiterer StÃ¼rmer bei den Harzer Falken

Braunlage. (PM Falken) Ein weiterer Spieler der letzten Saison bleibt den Harzer Falken in der kommenden Saison erhalten. Mit Bastian Schirmacher bleibt ein wichtiger...

Braunlage. (PM Falken) Ein weiterer Spieler der letzten Saison bleibt den Harzer Falken in der kommenden Saison erhalten. Mit Bastian Schirmacher bleibt ein wichtiger Spieler ein weiteres Jahr am Wurmberg.

Der 24- jährige Stürmer erlernte das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Hannover bei den Hannover Indians und den Wedemark Scorpions. In der Saison 2015 / 2016 folgte der Wechsel in die Jugendmannschaft der Kassel Huskies. Zwischen 2015 und 2019 spielte er ebenfalls bei den Schlittenhunden, war aber zusätzlich mit einer Förderlizenz für die Harzer Falken in der Oberliga ausgestattet.

Nach einem Jahr bei den Füchsen Duisburg kam Schirmacher 2021 zurück zu den Harzer Falken und wurde in der Regionalligamannschaft ein wichtiger Spieler. Er konnte in der letzten Saison in 21 Spielen 9 Tore und 19 Torvorlagen zum Titelgewinn beitragen.