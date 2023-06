Mit Amorosa kommt der nächste Fuchs auf den Ritten

Klobenstein. (PM Buam) Den Rittner Buam SkyAlps ist der nächste Transfercoup gelungen. Vom HCB Südtirol Alperia kommt mit dem Kanadier Terrance Amorosa ein weiterer...

Klobenstein. (PM Buam) Den Rittner Buam SkyAlps ist der nächste Transfercoup gelungen.

Vom HCB Südtirol Alperia kommt mit dem Kanadier Terrance Amorosa ein weiterer Verteidiger auf das sonnige Hochplateau. Der 28-Jährige ist nach Cameron Ginnetti der zweite Spieler der „Foxes“, der auf den Ritten wechselt.

Dabei war Amorosa in der vergangenen Saison auch mehrmals gegen den Rittner Buam SkyAlps auf dem Eis. Der 1,88 Meter große und 93 Kilogramm schwere Kanadier spielte anfangs nämlich beim HC Gherdëina in der Alps Hockey League. Mit hervorragenden Leistungen (36 Scorerpunkte in 24 Spielen) empfahl er sich für die ICE Hockey League und wurde Ende des Jahres 2022 an den HCB weitergegeben, wo er in der verbleibenden Saison aber nur mehr 10 Einsätze (3 Scorerpunkte) verbuchte.

Bereits vor seiner Übersee-Reise nach Italien vor der vergangenen Saison fiel Amorosa stets mit einer für einen Defensivspieler herausragenden Punkteausbeute auf. Sowohl in der Universitäts-Liga NCAA als auch in den Profiligen AHL und ECHL traf und assistierte der am 13. November 1994 geborene Nordamerikaner zuhauf. Auch seine Plus-Minus-Statistik, die so gut wie immer positiv ausfiel, blühte deshalb auf. Kurzum: Amorosa ist nicht nur ein solider Verteidiger, sondern vor allem auch brandgefährlich im Angriff.

Das macht ihn für die Rittner Buam SkyAlps auch umso wertvoller, wie die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath zu Protokoll geben: „Amorosa ist ein starker Verteidiger mit herausragenden Qualitäten im Offensiv-Spiel sowie einem äußerst soliden Defensiv-Spiel. Er wird in die Fußstapfen von Jake Cardwell treten und wie auch bei Gröden zeigen, dass er in der Alps Hockey League zu den besten Verteidigern gehört“, sind die beiden überzeugt.

