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Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Mit Adam Capannelli kommt das nächste bekannte Gesicht auf den Ritten

19. Juni 20261 Mins read70
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Adam Cpannelli - © Oskar Brunner, Broncos Sterzing
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Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps bereiten weiter den Kader für die Saison 2026/27 vor.

Und sie dürfen wieder einen Neuzugang ankündigen: Für den Angriff haben sich die Blau-Roten die Dienste des frischgebackenen Italokanadiers Adam Capannelli gesichert. Der 27-Jährige ist in Südtirol bereits bekannt.

In den vergangenen Jahren flitzte Capannelli dem Puck unter anderem im Trikot der Icebears Toblach in der Italian Hockey League und dann im Trikot der Wipptal Broncos Weihenstephan in der Alps Hockey League hinterher. Damit traf er auch auf die Rittner Buam SkyAlps und hinterließ einen starken Eindruck. Für die Wildpferde sammelte der gebürtige Kanadier, der seit kurzem auch im Besitz des italienischen Passes ist, in 102 Spielen 156 Scorerpunkte (69 Tore). In der Saison 2024/25 war er mit 31 Toren der treffsicherste Spieler der Alps Hockey League, zwei Jahre zuvor war der 1,78 Meter große und satte 94 Kilogramm schwere Linksschütze mit 37 Assists und 57 Punkten in der IHL allen Spielern seiner Liga voraus.

Der am 17. Mai 1999 in Montreal (Quebec, Kanada) geborene Capannelli durchlief in seiner Heimat Kanada die Jugendabteilungen von Lac St-Louis Lions, von Moncton Wildcats und später von der Concordia University. Zum Ende der Saison 2021/22 zog es ihn dann über den Atlantik in die Heimat seiner Vorfahren, nach Italien. Zunächst heuerte er bei Varese in der Italian Hockey League an, dann für die Saison 2022/23 bei Toblach, ehe er ab 2023/24 für zwei Saisonen in Sterzing spielte. Die vergangene Saison bestritt Capannelli bei den Iowa Heartlanders in der US-amerikanischen ECHL. Nun zieht es Capannelli wieder zurück nach Italien, auf den Ritten.

Darüber freuen sich besonders die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath: „Adam Capannelli ist ein schneller, abschlussstarker und körperlich robuster Stürmer. Er bringt alles mit, um viel zu punkten, das hat er schon bei Sterzing bewiesen. Wir sind der Meinung, dass er uns eine große Hilfe im Offensivspiel sein wird.“

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