Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EV Zug Mischa Geisser per Leihe zum HC Thurgau
EV ZugHC ThurgauTransfer-News

Mischa Geisser per Leihe zum HC Thurgau

13. August 20261 Mins read69
Share
Mischa Geisser - © Philipp Hegglin, EVZ
Share

Zug. (PM EVZ) Der EVZ leiht Verteidiger Mischa Geisser für die Saison 2026/27 an den HC Thurgau in die Sky Swiss League aus.

Mischa Geisser ist ein EVZ Eigengewächs. Seit der U15 lief er für die EVZ Nachwuchsauswahlen auf und absolvierte das Ausbildungsprogramm The Hockey Academy. Der heute 20-jährige Verteidiger kam für die Zuger auch schon zu 46 Einsätzen in der National League.

Die Saison 2026/27 wird Mischa Geisser nun aber in der Sky Swiss League beim HC Thurgau beginnen. «Mischa benötigt momentan viel Eiszeit, was wir ihm in unserer NL-Mannschaft Stand jetzt nicht garantieren können. Bei Thurgau hat er nun aber die Chance, sich auch in der Saison 2026/27 optimal weiterzuentwickeln», so EVZ GM Ted Suihkonen.

Mischa Geisser hat schon im letzten Winter 16 Partien für die Ostschweizer absolviert und kennt die Begebenheiten bestens. Geisser schliesst sich dem HC Thurgau per sofort an – der EVZ kann ihn jederzeit zurückholen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Mischa Geisser @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

286
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post U16-Männer absolvieren erste Maßnahme der neuen Saison in Füssen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisadler DortmundTransfer-News

Zwei weitere Neuzugänge in der Offensive der Eisadler

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund treiben ihre Kaderplanungen für die kommende...

By13. August 2026
Eisbären RegensburgTransfer-News

Drei Goalies, eine Chance: Eisbären Regensburg besetzen dritte Torhüterposition mit drei Talenten aus der U20

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg setzen bei der Besetzung ihrer dritten...

By13. August 2026
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

„Lange und offene Gespräche“ – Aufstiegskapitän verlässt die Memmingen Indians

Memmingen. (Indians) DEL2-Aufsteiger Memmingen Indians hat heute die folgende Vertragsauflösung kommuniziert: Nach...

By13. August 2026
ESC KemptenTransfer-News

Boarding Completed! Sharks besetzten die dritte Ausländerposition mit einem Top-Stürmer

Kempten. (PM ESC) Es sollte nochmal ein Kracher werden, den man an...

By13. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten