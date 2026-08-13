Mischa Geisser per Leihe zum HC Thurgau

Zug. (PM EVZ) Der EVZ leiht Verteidiger Mischa Geisser für die Saison 2026/27 an den HC Thurgau in die Sky Swiss League aus.

Mischa Geisser ist ein EVZ Eigengewächs. Seit der U15 lief er für die EVZ Nachwuchsauswahlen auf und absolvierte das Ausbildungsprogramm The Hockey Academy. Der heute 20-jährige Verteidiger kam für die Zuger auch schon zu 46 Einsätzen in der National League.

Die Saison 2026/27 wird Mischa Geisser nun aber in der Sky Swiss League beim HC Thurgau beginnen. «Mischa benötigt momentan viel Eiszeit, was wir ihm in unserer NL-Mannschaft Stand jetzt nicht garantieren können. Bei Thurgau hat er nun aber die Chance, sich auch in der Saison 2026/27 optimal weiterzuentwickeln», so EVZ GM Ted Suihkonen.

Mischa Geisser hat schon im letzten Winter 16 Partien für die Ostschweizer absolviert und kennt die Begebenheiten bestens. Geisser schliesst sich dem HC Thurgau per sofort an – der EVZ kann ihn jederzeit zurückholen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Mischa Geisser @ Elite Prospects

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