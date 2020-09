Mirko Sacher verlÃ¤sst die Wild Wings

Krefeld. (PM Pinguine) Der 28-jährige gebürtige Freiburger unterschreibt für die kommenden Saison bei den Krefeld Pinguinen. Mirko Sacher verbrachte seine komplette Jugend in seiner...

Krefeld. (PM Pinguine) Der 28-jährige gebürtige Freiburger unterschreibt für die kommenden Saison bei den Krefeld Pinguinen.

Mirko Sacher verbrachte seine komplette Jugend in seiner Heimatstadt beim EHC Freiburg, bei dessen DEL2-Mannschaft er auch seine ersten Spiele im Seniorenbereich bestritt.

Im Jahr 2011 zog es den 1.80m großen Verteidiger zu den Wild Wings nach Schwenningen, mit denen er in seiner zweiten Saison Vizemeister wurde und in die Penny DEL aufstieg. In den Jahren 2015 bis 2017 verbrachte Sacher zwei Jahre bei den Dresdner Eislöwen (DEL2), wo er als Verteidiger in 126 Spielen auf 67 Scorerpunkte und eine Plus-Minus-Statistik von +37 kommt.

Sacher spielte seither bei den Schwenninger Wild Wings und sucht nach insgesamt 545 Spielen in DEL2 und der PENNY DEL nun eine neue Herausforderung in Krefeld. Pinguine-Coach Glen Hanlon ist überzeugt vom erfahrenen Verteidiger und freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mirko ist ein sehr abgeklärter Spieler, der eine wichtige Stütze für unsere Abwehr sein wird und sogar offensiv für Torgefahr sorgen kann.“