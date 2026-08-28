„Mir sin Hai“ – Miljö präsentiert eigenen Song für die Haie

Köln. (PM Haie) Während sich die Kölner Haie auf die neue Saison vorbereiten, ist auch abseits des Eises ein besonderes Projekt entstanden: Gemeinsam mit der Kölner Band Miljö präsentieren die Haie kurz vor dem Saisonstart den neuen Song „Mir sin Hai“.

Die Idee dazu entstand beim Songwriting für das letzte Album der Band. Nils Schreiber, Sänger von Miljö, hatte dabei eine Melodie und eine Textzeile im Kopf, die ihn nicht mehr losließ: „Mir sin Hai“. Schnell entwickelte sich daraus ein gemeinsames Projekt. Miljö und die Kölner Haie verbindet nicht nur die gemeinsame Heimat Köln, sondern auch eine langjährige Verbundenheit und die Leidenschaft für den Verein. Die Band ist seit vielen Jahren eng mit den Haien und ihrer Fan-Community verbunden. Bei Heimspielen gehört „Wolkeplatz“ längst zum musikalischen Repertoire in der LANXESS arena. Auch persönlich begleiten die Haie die Musiker seit ihrer Kindheit.

„Schon im Schulalter standen wir auf der Tribüne in der Lentstraße und haben die Haie angefeuert. Das war in den glorreichen Zeiten mit Sergej Berezin und Peppi Heiß. Dann kam der Umzug in die Arena auf unsere Schäl Sick. Wir sind regelmäßig bei Heimspielen dabei und nehmen jetzt unsere eigenen Kinder mit“, erzählt Schreiber.

Im Verlauf der vergangenen Monate nahm der Song schließlich konkrete Formen an. Ziel war von Anfang an kein klassischer Vereinssong, sondern ein Lied, das die besondere Verbindung zwischen Mannschaft, Fans und Stadt musikalisch einfängt.

„‚Mir sin Hai‘ soll Mut machen und Kräfte freisetzen – für die Fans, für die Mannschaft, für die Liga und für die #MissionEuropa. Das Knistern wenige Minuten vor dem Spiel, die Spannung in der Luft, die donnernden Trommeln, klatschende Hände und der Jubel nach einem Tor. Wenn über 18.000 Menschen aus einer Kehle singen – genau dieses Gefühl wollten wir in den Song packen.“

Entstanden ist ein Song, der kölsches Lebensgefühl mit der Leidenschaft für die Kölner Haie verbindet. „Mir sin Hai“ soll die Energie der Arena, die Verbundenheit der Fans und die Vorfreude auf die neue Saison musikalisch zusammenbringen.

„Die Kölner Haie sind ein Wir-Gefühl. So viele Menschen wie hier zum Heimspiel kommen – und diese Stimmung in der Arena – das gibt es nur bei wenigen Vereinen in Europa. Das ist absolute Champions League.“

Was mit einer Songidee begann, wird damit zum musikalischen Begleiter für die neue Saison und auch für die Zukunft. „Mir sin Hai“ verbindet die kölsche Identität der Band mit der Leidenschaft für den KEC – und soll Fans und Mannschaft gleichermaßen auf die kommenden Monate einstimmen.

Auf den ersten gemeinsamen Live-Moment freuen sich die Musiker bereits jetzt: „Es hat bis hierhin schon großen Spaß gemacht, den Song zu schreiben und im Proberaum anzuspielen. Der emotionalste Moment wird sicher, wenn ‚Mir sin Hai‘ zum ersten Mal in der Arena erklingt. Und vielleicht sogar in ganz Europa. Das wird Gänsehaut pur!“

Auch das Musikvideo zum Song entstand an einem besonderen Ort. Für die Dreharbeiten war Miljö gemeinsam mit einer kleinen Haie-Delegation auf dem Gelände des Köln Bonn Airport. Möglich wurde die Produktion durch die gelebte Partnerschaft zwischen dem KEC und dem Flughafen Köln/Bonn.

LYRICS

Luff es wie jelade Bass vibriert Hätze schlage schneller Weil et jetz passiert

Zigg för Heldentaten 100 Prozent zünde Feuerwerke bes die Bude brennt

Am Horizont en jraue Finn Dä Schwarm es hügg op Beutezoch Un mer jonn alle met All-In

Mir sin Hai Weil Flossedeere nie dä Mot verliere – för immer wild un frei

Mir sin Hai Un mer jonn zesamme durch Ies un Flamme – bes zom allerletzte Schrei

Kämpfe immer wigger För dä Club Vun Kölle bes Europa Jävve niemols op

Keiner kann uns stoppe Keiner kritt uns klein Denn em Rudel sin mir stärker als allein

Am Horizont en jraue Finn Et es widder Gameday-Zigg Un mer jonn alle met All-In

Alle Flosse huh – K – E – C

457 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht