Miners mit Licht und Schatten am vergangenen Wochenende

Peißenberg. (PM Miners) Am Freitag stand das Topspiel gegen den TEV Miesbach auf dem Programm.

Erster gegen Dritten. Eigentlich konnte man ein super Spiel erwarten, allerdings entwickelte sich diese Partie nicht so ganz ins positive, zumindest aus Sicht der „Miners“. Am Ende stand eine 1:4 Heimniederlage. Diese brachte aber Coach Kratzmeir nicht aus der Fassung. „Normal bin ich stinksauer nach so einer Niederlage, aber heute kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir hatten die letzten Wochen immer wieder Probleme, mit fehlenden Spielern und konnten auch nie wirklich mit der gleichen Mannschaft auflaufen. Das Klostersee-Doppel hat uns auch einiges an Kraft gekostet und der Erfolg daraus stand über allem was man gegen diese Mannschaft erwarten konnte.“

Es hieß also Mund abwischen und am Sonntag wieder in die Erfolgspur finden.

Großes Lob an dieser Stelle auch an alle Zuschauer, die den Weg am Freitag ins Stadion gefunden haben. 262 Zuschauer waren es, die ohne Murren, diese ganzen Tests, auf sich nahmen und sich, den Spaß am Eishockey nicht nehmen lassen wollten. Das macht es dem Verein auch leichter. Wir versuchen alles, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gestalten. Aber an die Auflagen, des Hygieneschutzkonzepts müssen wir uns leider halten. Deshalb mussten auch rund 50 Zuschauer, leider wieder nach Hause geschickt werden, die vorher keinen Test machen konnten. Trotzdem, auch an euch, ein großer Dank für euer kommen.

Am Sonntag ging es nach Geretsried. Die deutlich dezimierte Truppe der „Riverrats“ hatte es sehr schwer gegen die konzentriert spielenden „Miners“, den man die Niederlage vom Freitag nicht mehr anmerkte. Zwar ging man in der 5. Minute in Rückstand, Dominic Fuchs zog von der blauen Linie ab und traf zur Führung, für die Hausherren. Aber nur fünf Minuten später, glich Niko Fissekis zum 1:1 aus. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Nach dem Ausgleich nahmen die Peißenberger das Ruder in die Hand und drückten dem Spiel sehr deutlich ihren Stempel auf. Es waren schon sehr viele Chancen dabei für die „Miners“, allerdings wollte die Scheibe nicht so recht ins Tor. Erst in der 30. Spielminute war es Dominic Krabbat mit der langersehnten Führung, für die Peißenberger. Chancen für Geretsried gab es nur wenige. Die konnte aber der sehr stark haltende Jonathan Kornreder, der heute seine Gelegenheit bekam, allesamt gut parieren und machte einen sehr guten Job.

Die „Miners“ können doch noch Überzahl

Man glaubt es kaum, wenn man es mit viel Humor nimmt. Aber das 3:1 durch Tomas Rousek, war im Powerplay und obendrein noch sehr schön herausgespielt, mit Sinan Ondörtoglu, in der 46. Minute.

Das war auch der Brustlöser für die Peißenberger, klar hatte man viele Chancen, aber im Eishockey will eine Führung, mit einem Tor, nichts heißen.

Endgültig war die Messe mit dem 1:4 durch Simon Sendl gelesen. Dank der großartigen Vorarbeit von Maxi Brauer, der den freistehenden Sendl in der Mitte sah.

In der letzten Spielminute des Spiels mussten die „Miners“ noch den zweiten Gegentreffer schlucken, der aus einem 5gegen3 Powerplay für die Geretsrieder entstand.

Klar versuchte Geretsried, jetzt noch einmal alles und nahm den Torhüter vom Eis.

Dies, nutzte Niko Fissekis mit dem Empty Net Goal zum 2:5 Endstand für die Jungs, von der Ammer.

Wir bleiben weiterhin fokussiert und gehen auch ganz normal in die nächste Woche mit der Vorbereitung auf Freitag. Klar wissen wir, dass vermutlich die 1000er Grenze fallen wird in der kommenden Woche, aber wir wollen jetzt einfach positiv bleiben und hoffen sehr auf den Inzidenz-Gott, der diesen Wert nicht noch weiter steigen lässt. Sollte dieser Wert aber die 1000er Grenze überschreiten, werden wir euch in der kommenden Woche mit weiteren Infos zur Situation auf dem Laufenden halten.