Miners kÃ¶nnen sich nach zwei couragierten Auftritten nicht belohnen

Herne. (PM HEV) WÃ¤hrend man am Freitag, den 19.12.2025, deutlich mit 1:7 bei dem TabellenfÃ¼hrer verlor, zeigten die Miners gegen Erfurt am Sonntag und Hamm am Dienstag sehr couragierte Leistungen, belohnen konnten sich die GrÃ¼n-WeiÃŸ-Roten am Ende aber nicht.

Aus den drei Spielen konnte man schlieÃŸlich nur einen Punkt ergattern.

Hannover Indians â€“ Herner EV, 19.12.2025:

Gegen den Ligaprimus hatten die Miners es von Beginn an schwer, im ersten Drittel hielt man die Indians zwar noch gut vom eigenen Tor fern, ab dem 2. Drittel spielten sich die Hannoveraner jedoch in einen Rausch.

Das Spiel dominierten die Hannover Indians, eine gute Defensive und Lukas Schulte lieÃŸen im ersten Drittel jedoch nur einen Treffer zu. In der 4. Spielminute spielten die Indians Ex-Herner KrÃ¼ger frei, der an Lukas Schulte vorbei seinen ersten Saisontreffer erzielen konnte.

Im zweiten Spielabschnitt drehten die Hannoveraner jedoch auf: Erst stand ein weiterer Ex-Herner, Emil Lessard-Aydin, in Ãœberzahl der Indians vor dem Tor goldrichtig und staubte zum 2:0 ab, wenig spÃ¤ter erzielte Petersen das 3:0 und in der 33. Spielminute legte Gropp sogar das 4:0 nach. Herne zeigte nochmal eine Reaktion und konnte sich durch Nick Ford, der mustergÃ¼ltig fÃ¼r Munichiello auflegte, auf der Anzeigetafel eintragen, schnell verblassten die Herner Hoffnungen auf ein Comeback jedoch wieder, als Ryker Killins zwei Minuten spÃ¤ter alleinstehend vor Schlussmann Lukas Schulte zum 5:1 einnetzen konnte.

Im letzten Spielabschnitt wurde die Dominanz der Indians eindeutig: Herne brachte im dritten Drittel keinen Schuss mehr auf das GehÃ¤use der Gastgeber. Die Indians wiederum machten da weiter, wo sie im zweiten Drittel aufhÃ¶rten. Ryan Gropp legte aus fast unmÃ¶glichem Winkel mit einem Handgelenkschuss das 6:1 nach, Brent Aubin netzte dann in der 56. Spielminute zum 7:1-Endstand ein.

1:0 [03:22] KrÃ¼ger (Trinkberger/Samusev)

2:0 [24:19] Lessard-Aydin (Lagace/Gropp) PP2

3:0 [27:58] Petersen (Kolupaylo/Neugebauer)

4:0 [32:06] Gropp

4:1 [32:41] Munichiello (Ford/Grunewald)

5:1 [34:44] Killins (Lagace/Lessard-Aydin)

6:1 [54:20] Gropp (Jerry/Moser)

7:1 [55:14] Aubin (Lessard-Aydin)

Strafen: 15 â€“ 13

Zuschauer: 4.379

Herner EV â€“ TecArt Black Dragons Erfurt, 21.12.2025:

Nach dem Spiel in Hannover zeigten die Herner zu Beginn gegen Erfurt eine Reaktion und erspielten sich einige Torchancen. Als der Erfurter Topscorer, Santeri Haarala, jedoch in der 4. Spielminute kurz zu viel Platz hatte, war es Erfurt, die sich als erstes auf die Anzeigetafel bringen konnten. Weiterhin war aber Herne die spielbestimmende Mannschaft, die dann in Minute 10 nach einem Fehlpass der Black Dragons verdient durch Raik Rennert zum 1:1 ausgleichen konnte.

Zu Beginn des zweiten Drittels gingen die Miners dann durch Matteo StÃ¶hr in FÃ¼hrung, der nach Vorlage von Brad Snetsinger Ã¼ber die Schulter von Glatzel einnetzte. Wenig spÃ¤ter erzielte StÃ¶hr sogar das 3:1, dieser Treffer wurde jedoch im Nachhinein durch den Videobeweis aufgrund eines hohen Stocks nicht gegeben. Der HEV war weiterhin spielbestimmend, konnte seine Chancen aber nicht in Treffer ummÃ¼nzen. Wie es dann im Sport ist, kamen die Erfurter durch ihre Effizienz wieder zurÃ¼ck in die Partie. Erst wurde Dean DÃ¶ge in Unterzahl durch Joe Kiss die Sicht genommen, wodurch der Schuss von der blauen Linie durch Rene Kramer zum 2:2-Ausgleichstreffer im Winkel landete. Wenig spÃ¤ter, in der 34. Spielminute, positionierte sich erneut Kiss gut vor dem Herner Tor und konnte einen Schuss von Eric Wunderlich unhaltbar fÃ¼r DÃ¶ge abfÃ¤lschen. Mit 2:3 ging es fÃ¼r beide Teams dann in die Drittelpause.

Auch im letzten Spielabschnitt waren die Herner am DrÃ¼cker, durch einen Aufbaufehler der Miners konnten die Erfurter ihre FÃ¼hrung jedoch frÃ¼hzeitig ausbauen: Tom Banach schnappte sich das SpielgerÃ¤t und bediente Enzo Herrschaft, der KapitÃ¤n der Erfurter erzielte damit das 2:4. Herne kam zwar durch Marc Hofmann in der 55. Spielminute nochmal auf 3:4 ran, nachdem Herne zugunsten eines sechsten Feldspielers den Torwart rausnahm, schafften es die Erfurter jedoch, die Scheibe aus dem Drittel zu befÃ¶rdern. Miro Markkula war es dann, der mit dem Empty-Net-Treffer zum 3:5-Endstand einschob.

0:1 [03:22] Haarala (Lebek)

1:1 [10:02] Rennert (Palka)

2:1 [23:43] StÃ¶hr (Snetsinger/Palka)

2:2 [28:21] Kramer (Markkula/Kiss) PP1

2:4 [53:38] Herrschaft (Banach)

3:4 [55:00] Hofmann (Munichiello/Ford)

3:5 [59:30] Markkula (Haarala/Seto) EN

Strafen: 4 â€“ 8

Zuschauer: 988

Herner EV â€“ Hammer EisbÃ¤ren, 23.12.2025:

Wie bereits gegen Erfurt zeigten die Miners auch gegen die Hammer EisbÃ¤ren eine gute Leistung, einige Chancen konnten die Herner jedoch nicht nutzen, wodurch sich Hamm zurÃ¼ck in das Spiel kÃ¤mpfte.

Das erste Drittel war behaftet von Fehlern auf beiden Seiten, wodurch sich beide Mannschaften Tor-MÃ¶glichkeiten erspielen konnten. Direkt in der ersten Spielminute kam Hamm zu einer Doppelchance: Jenka traf erst den Pfosten, der Abpraller landete auf dem SchlÃ¤ger von Balla, der jedoch zu Ã¼berrascht war und die Scheibe nicht im Herner Tor unterbringen konnte. Auf der anderen Seite spielte Munichiello in der 6. Spielminute einen Pass auf Marc Hofmann, doch auch Hofmann konnte das SpielgerÃ¤t nicht im Tor der EisbÃ¤ren unterbringen.

FrÃ¼h im zweiten Drittel war es dann erneut Hernes aktuell wohl konstantester Spieler, Matteo StÃ¶hr, der die Miners in FÃ¼hrung brachte. Nach Vorlage von Palka fand sich StÃ¶hr frei vor dem Tor von Hagen wieder, fÃ¤lschte die Scheibe unhaltbar fÃ¼r den Hammer Schlussmann ab und erzielte somit das 1:0.

Nachdem der HEV das Ergebnis Ã¼ber weite Teile des dritten Drittels erfolgreich verwaltete, zogen die EisbÃ¤ren ihre erste und einzige Strafzeit der Partie. Die Herner Zuschauer in der Hannibal-Arena erhofften sich dadurch wohl das 2:0, es kam jedoch anders: Ausgerechnet dem Routinier Brad Snetsinger rutschte der Puck unglÃ¼cklich Ã¼ber den SchlÃ¤ger, wodurch Hamm in eigener Unterzahl kontern konnte. Dominik Lascheit spielte die Situation mit seiner ganzen Ruhe aus und erzielte dadurch den 1:1-Ausgleichstreffer. In dieser Saison war das der erste Gegentreffer der Miners in eigener Ãœberzahl.

Aufgrund einer Strafzeit, gingen die Miners dann mit einem Mann weniger in die VerlÃ¤ngerung. Schnell war die Entscheidung gefallen, als erneut Dominik Lascheit nach 38 Sekunden mit einem Schlagschuss den 1:2-Siegtreffer erzielen konnte.

1:0 [20:16] StÃ¶hr (Palka/Snetsinger)

1:1 [54:52] Lascheit (Cizas/Dotter)

1:2 [60:38] Lascheit (Reichert/Frick) PP1

Strafen: 10 â€“ 2

Zuschauer: 1.145



