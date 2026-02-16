Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Miners gehen ohne Punkte aus dem Wochenende

16. Februar 20261 Mins read10
Dean Döge und Valentin Pfeifer - © Herner EV
Herne. (PM HEV) Auch gegen Rostock starteten die Miners mit viel Druck in die Partie, konnten ihre Chancen jedoch nicht verwerten.

Kurz vor dem Powerbreak kamen die Piranhas dann zu einer Riesenchance: Ex-Herner Maxi Braun versuchte, die Scheibe um Dean Döge herumzulegen, der jedoch rechtzeitig den Fanghandschuh ausfuhr und die Großchance vereitelte. Besonders nach dem Powerbreak schienen die Piranhas bissiger. Das bestätigte sich dann auch, als Rostock in der 19. Minute in Führung ging. Auf Vorlage von Öhrvall, der seit Beginn der Zwischenrunde seine Leistung nochmals deutlich steigern konnte, erzielte Manuel Nix das 1:0.

Im zweiten Drittel war Rostock dann besser im Spiel und stand auch deutlich kompakter in der Verteidigung, ließ in der 24. Spielminute aber eine große Chance durch Matteo Stöhr zu, der nur knapp verpasste. Aus der starken Defensive heraus konnte sich Rostock dann auch offensiv gute Möglichkeiten erspielen. In der 33. Spielminute tauchte Fleischmann frei vor Döge auf und versuchte, den Herner Schlussmann mit einer geschickten Bewegung auszuspielen. Doch Döge fuhr den Schoner aus und blieb der Sieger in diesem Duell. Wieder erzielte Rostock kurz vor Drittelende aber einen Treffer und erhöhte auf 2:0. Der Puck landete fast auf Öhrvalls Schläger, die Scheibe rutschte jedoch durch, wodurch Ilija Fleischmann frei zum Abschluss kam und unhaltbar für Döge in den linken Winkel abzog.

Zwanzig Sekunden nach Wiederanpfiff spielte dann Nick Ford einen guten Pass auf Tommy Munichiello, der den Abschluss suchte und nur knapp an Timon Bätge scheiterte. Auf Rostocker Seite war Jesper Öhrvall erneut der Motor des Spiels. In der 44. Minute erhöhte Rostock auf 3:0, als Jesper Öhrvall gut von Burns freigespielt wurde und durch die Beine von Döge einschob. Das war gleichzeitig der Endstand in der Hannibal-Arena.

0:1 [18:51] Nix (Öhrvall/Fleischmann)
0:2 [38:21] Fleischmann (Fraser/Öhrvall)
0:3 [43:35] Öhrvall (Burns/Steinmann)

Strafen: 6 – 6
Zuschauer: 846

