Mindestens zwei Wochen: Red Bulls mÃ¼ssen auf Nico KrÃ¤mmer verzichten

München. (PM Red Bulls) Verletzungspause für Stürmer Nico Krämmer.

Der 64-malige Nationalspieler vom deutschen Meister EHC Red Bull München hat sich eine Oberkörper-Blessur zugezogen. Zumindest in den zwei kommenden Wochen ist ein Einsatz für die Red Bulls nicht möglich.

Damit fehlt der 31-Jährige dem Team von Trainer Toni Söderholm in jedem Fall für die kommenden vier PENNY DEL-Spiele gegen Augsburg, Bremerhaven, Köln und Mannheim. Neben Krämmer, der in dieser Saison bislang alle 46 Pflichtspiele für die Red Bulls absolviert hat, muss der Tabellenvierte zurzeit auch auf Vize-Weltmeister Maximilian Kastner (Beinverletzung | Ausfallzeit noch mindestens fünf Wochen) sowie dem 27-fachen Nationalspieler Dominik Bittner (Oberkörperverletzung | Ausfallzeit mindestens zwölf Wochen) verzichten.

Krämmer wechselte im Frühjahr des vergangenen Jahres vom Ligakonkurrenten Adler Mannheim an die Isar und absolvierte für den viermaligen deutschen Meister bislang alle 38 Ligaspiele (9 Tore | 7 Assists) sowie alle acht Champions-League-Partien (3 Tore | 2 Assists). Insgesamt lief der gebürtige Landshuter bereits 620-mal (93 Tore | 120 Assists) in der DEL auf, in der europäischen Königsklasse brachte es Krämmer bislang auf 25 Einsätze (5 Tore | 5 Assists).

Die nächste Partie der Red Bulls steigt am 18. Januar. Die Münchner treffen dann in der Deutschen Eishockey Liga um 19:30 Uhr auswärts auf die Augsburger Panther. Am Sonntag (21. Januar) folgt das Heimspiel gegen den aktuellen Klassenprimus Pinguins Bremerhaven (16:30 Uhr).