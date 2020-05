Miller und Wucher werden fester Bestandteil der Oberligamannschaft

Kai Laux verlässt die EV Lindau Islanders Lindau. (PM EVL) Gerade erst gaben die EV Lindau Islanders die Verlängerung mit Goalie Lucas Di Berardo...

Kai Laux verlässt die EV Lindau Islanders

Lindau. (PM EVL) Gerade erst gaben die EV Lindau Islanders die Verlängerung mit Goalie Lucas Di Berardo bekannt, da folgen schon die nächsten Kaderbekanntgaben.

Die besten Freunde Matteo Miller und Marvin Wucher werden ein fester Bestandteil der Oberligamannschaft der Lindauer. In der vergangenen Saison pendelten beide noch zwischen den U20-Kooperationspartnern EV Lindau mit dem EV Ravensburg. Zur kommenden Saison jedoch werden beide ausschließlich für das Oberligateam der EV Lindau Islanders aufs Eis gehen. Kai Laux hingegen hat ein Angebot der Islanders abgelehnt und verlässt die Inselstädter damit nach drei Spielzeiten.

Der Offensivspieler Matteo Miller geht bei den Lindauer Eishockeycracks in seine dritte Spielzeit. Bisher und zu Beginn der vergangenen Saison noch im Wechsel mit dem EV Ravensburg, kam er schon während der Saison fix nach Lindau in die Oberligamannschaft und bekannte sich zum Lindauer Eishockeystandort. Nun geht es in seine erste komplette Saison mit dem Oberligateam der Lindauer. Miller ist schon ein sehr erfahrener „Junior“: Trotz Wechseln zwischen DNL mit der U20 und Spielen in Lindau bringt er es mit seinen knapp 20 Jahren schon auf 75 Oberligaspiele und erzielte bisher zehn Scorerpunkte. Eines seiner bisherigen Highlights dürfte die Playoff-Teilnahme mit Lindau gegen die Tilburg Trappers gewesen sein. Hier konnte er gerade im zweiten Heimspiel ein überragendes Spiel zeigen. Die vergangene Saison war dann mit Höhen und Tiefen gepflastert. Doch gerade hier hat sich Matteo Miller selbst zum Ziel gesetzt, wieder an das Leistungsvermögen zum Ende der Saison 18/19 anknüpfen zu wollen. „Matteo hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er großes Potenzial hat. Und wir freuen uns schon darauf, wie seine weitere Entwicklung in Lindau aussehen wird“, so der Sportliche Leiter der Lindauer, Sascha Paul. Die EV Lindau Islanders geben ihm hier mit dem Vertrauen eines Vertrags im Oberligateam die Chance, diesen Schritt zur entsprechenden Konstanz vollziehen zu können. Matteo Miller ist gebürtiger Ravensburger und durchlief dort, alle Jugendmannschaften. Jetzt möchte er in Lindau als einer der „Regionenspieler“ zukünftig seine Spuren im Eis hinterlassen.

Mit Marvin Wucher ist ab der kommenden Saison ein waschechter Lindauer fixer Bestandteil der Oberligamannschaft der Islanders. Die Bürde einer Identifikationsfigur und dem Nachnamen, der im Lindauer Eishockey natürlich sehr präsent ist, wollen die Verantwortlichen dem gerade aus der U20 kommenden Spieler keinesfalls auferlegen. Behutsam soll der „Junior“ an das Niveau der Oberliga herangeführt werden und nach und nach in die erste Mannschaft hineinwachsen. Gerade seinen Ehrgeiz, welchen er an den Tag legt, war der Grund, warum ihm die EV Lindau Islanders ein Engagement in der Oberligamannschaft anboten, welches er ohne langes Überlegen annahm. „Es freut mich ungemein, dass wir mit Marvin wieder einen waschechten Lindauer in der Mannschaft haben. In ihm sehe ich großes Entwicklungspotenzial“, sagt Sascha Paul, der Sportliche Leiter der EV Lindau Islanders. Marvin Wucher absolvierte in der abgelaufenen Saison 26 Spiele mit 25 Scorerpunkten in der U20, im Oberligateam der Islanders kam er auf 31 Partien und zwei Scorerpunkte. Der gebürtige Lindauer kann defensiv wie offensiv eingesetzt werden, ist jedoch in der Verteidigung der Lindauer eingeplant. Was die Verantwortlichen ebenfalls überzeugt hat, Marvin Wucher fix in die Oberligamannschaft zu holen, war, dass er, als man ihn im Herbst 2019 nach einigen Verletzungen in der Verteidigung einfach ins kalte Wasser warf, sofort zu überzeugen wusste. Wie viele seiner Mannschaftskameraden wird Wucher Job und Oberligaeishockey verbinden. Ab Herbst wird er eine Ausbildungsstelle bei der Sparkasse MM-LI-MN, einem Sponsor der Lindauer, antreten. Dies war auch immer sein Ziel: Erst ein Grundgerüst für die Zukunft aufbauen und dann Eishockey. Ab Herbst geht nun beides, und er sieht das Zukunftsmodell der Islanders sehr positiv.

Mit Wucher kommt nun auch der erste Spieler aus der angelegten Nachwuchsoffensive der EV Lindau Islanders in das Oberligateam. Die nächsten Jahre sollen aus den erfolgreichen U-Mannschaften der Inselstädter weitere Spieler folgen. Genau dies ist das große Ziel des EVL, sich seine Oberligaspieler selbst zu machen. „Gerade für einen kleineren Verein wie uns ist es ganz wichtig, dass wir einen großen Stamm von Spielern aus der Region oder sogar der eigenen Stadt haben. Es ist auch eine Belohnung für die Aufbauarbeit, die wir seit Jahren leisten. Diese talentierten Spieler können, wenn sie weiter so hart und seriös arbeiten, auf Jahre hinaus Leistungsträger und Aushängeschilder der Islanders sein“, sagt Marc Hindelang, der Präsident der EV Lindau Islanders.

Einen Abgang beim Eishockey-Oberligisten gibt es ebenfalls zu vermelden. Kai Laux wollte ein Angebot der Islanders zu veränderten Konditionen nicht annehmen und den vorgeschlagenen Weg der Verantwortlichen nicht mitgehen. Somit verlässt er die Islanders nach drei Spielzeiten. Die EV Lindau Islanders bedanken sich bei Laux für seinen gezeigten Einsatz im Trikot der Lindauer und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Weitere Spieler, welche in der kommenden Saison in Lindau auflaufen, werden nach ihrer Unterschrift zeitnah kommuniziert.

Kaderstatus 2020 / 2021 zum 13.05.20:

Tor: Lucas Di Berardo

Verteidigung: David Farny, Dominik Ochmann, Marvin Wucher,

Sturm: Andreas Farny, Simon Klingler, Florian Lüsch, Matteo Miller, Julian Tischendorf,