Milano HC unterstreicht seine Konkurrenzfähigkeit gegen die Vienna Capitals

Klagenfurt. (PM Capitals) Die Vienna Capitals beenden ihre Teilnahme an der WellCard Trophy mit einer 4:5-Niederlage gegen den Milano Hockey Club.

Jakob Lilja bringt die Wiener, die auf insgesamt sieben Stammspieler verzichten müssen, bereits nach 55 Sekunden in Führung (1.). Diego Cuglietta (6.) und Lucas Chiodo (13.) drehen das Spiel noch im ersten Drittel zugunsten der Mailänder. Zu Beginn des Mittelabschnitts trifft Nick Saracino in doppelter Überzahl (21./PP2). Shane Gersich erzielt in Unterzahl den Anschlusstreffer (22./SH1), Giordano Finoro stellt den alten Abstand nur 19 Sekunden später wieder her (22.). Sam Antonitsch erzielt in der 32. Minute den neuerlichen Anschlusstreffer, kurz vor Drittelende netzt Finoro zum zweiten Mal (38.). Die Capitals finden kurz vor Spielende jede Menge gute Chancen vor, aber nur Lilja kann eine davon in ein Tor ummünzen (59.). Die Capitals werden am kommenden Samstag gegen den HK Dukla Trencin das einzige Heimspiel der Pre-Season absolvieren (14.00 Uhr).

Head-Coach Mike Stewart musste auf Konstantin Komarek, Senna Peeters, Ramón Schnetzer (alle verletzt), Simon Bourque, Max Zimmermann (beide vorsichtshalber geschont), Scott Kosmachuk (aus privaten Gründen abwesend) und Nelson Nogier verzichten. Letzterer zog sich gestern gegen den EC-KAC eine Oberkörperblessur zu, der Kanadier wollte dennoch am heutigen Spiel teilnehmen. Der Verteidiger musste das Aufwärmen jedoch vorzeitig abbrechen und setzte aus. Im Tor begann Sebastian Wraneschitz. Die Capitals erwischten einen Traumstart, nach nur 55 Sekunden feuerte Jakob Lilja den Puck per One-Timer in die Maschen (1.). In der sechsten Minute schlugen die Männer aus der Lombardei zurück. Diego Cuglietta war der Nutznießer eines Fehlers der Wiener Hintermannschaft (6.). In weiterer Folge gestaltete sich das Spiel als ausgeglichen, die Italiener waren es allerdings, die anschreiben konnten. Nach einem Bullyverlust der Caps in der Offensivzone ging es ganz schnell in die andere Richtung, wo Wraneschitz gegen Lucas Chiodo keine Chance hatte. Direkt im Anschluss fanden Marco Richter und Nick Bailen Möglichkeiten vor, konnten Milano-Goalie Jake Smith aber nicht bezwingen. In der 18. Minute wurde Felix Koschek wegen Spielverzögerung bestraft. Exakt 60 Sekunden später kam es für die Wiener noch dicker. Raphael Wolf wurde wegen Behinderung belangt, gleichzeitig wurde Jérémy Grégoire Schiedsrichterbeleidigung nachgesagt. Der Kanadier beschwerte sich lautstark über ein nicht gegebenes Abseits.

In doppelter Überzahl kamen die Italiener lange nicht zu gefährlichen Möglichkeiten. Vier Sekunden vor Koscheks Rückkehr traf Nick Saracino (21./PP2). Die Wiener hatten darauf die perfekte Antwort. Shane Gersich fing einen Pass ab und traf in Unterzahl (22./SH1). Die Freude über den Anschlusstreffer währte nur kurz. Bei gleicher Mannstärke kam Dominic Hackl nach einem gegnerischen Schuss an die Scheibe, konnte diese allerdings nicht kontrollieren. Giordano Finoro staubte ab (22.). Im Anschluss hielt Wraneschitz sein Team mit guten Saves im Spiel. Das erste Powerplay der Wiener startete in Minute 25, nachdem Tory Dello wegen Stockschlags vom Eis musste. Die Capitals wurden in Überzahl allerdings nicht sonderlich gefährlich. Kurz nach Dellos Rückkehr musste Caps-Kapitän Linden Vey wegen hohen Stocks auf die Strafbank. Die beste Möglichkeit fanden allerdings die Donaustädter in Unterzahl vor. Benjamin Lanzinger wurde mit einem hohen Pass auf die Reise geschickt, der Caps-Stürmer scheiterte aber an Smith. Kurz darauf waren die Wiener wieder komplett und wurden mit dem neuerlichen Anschlusstreffer belohnt. Sam Antonitsch feuerte den Puck aus dem Slot unwiderstehlich hinter Smith ins Tor (32.). Die Capitals bestimmten im Anschluss das Spiel, wurden in der 38. Minute aber ausgekontert. Nachdem Lukas Zach-Kiesling vor dem Mailänder Tor vergeben hatte, ging es blitzschnell in die andere Richtung, wo Wraneschitz gegen Finoro erneut machlos war (38.).

Im Schlussabschnitt gaben die Wiener den Ton an, brandgefährlich wurde es zu Beginn für die Italiener allerdings nicht. In der 50. Minute setzten die Mailänder wieder einen ihrer Gegenstöße, Wraneschitz blieb diesmal gegen Cuglietta Sieger. Vier Minuten später gab es die nächste Strafe gegen die Mailänder, weil Scott Valentine wegen Haltens bestraft wurde. Erneut blieben die Caps in Überzahl ohne Treffer. In der 57. Minute war Wraneschitz erneut ein sicherer Rückhalt. Der Wiener entschärfte einen Abschluss des alleingelassenen Nick Caamano. 121 Sekunden vor Drittelende nahmen die Capitals ihr Timeout und Wraneschitz vom Eis. Mit dem Extra-Angreifer kombinierten die Caps ansehnlich. Lilja fälschte einen scharfen Vey-Pass in der 59. Minute zum Anschlusstreffer ab. In weiterer Folge fanden die Wiener weitere gute Möglichkeiten unter anderem durch Gersich vor, der Ausgleich sollte allerdings nicht mehr gelingen.

Statement Mike Stewart, Head-Coach der Vienna Capitals „Zum ersten Mal in dieser Pre-Season haben wir einen super Start erwischt und früh ein Tor geschossen. Wir waren gut unterwegs, doch durch unnötige Scheibenverluste und Turnovers in der neutralen Zone hat Milano Momentum aufbauen können und Tore geschossen. Im zweiten Abschnitt haben wir ein bisschen mehr Nord-Süd-Eishockey gespielt und waren besser als in den ersten 20 Minuten. Im letzten Drittel haben die Jungs gerackert so sehr es ging. Wir haben spät den Anschlusstreffer geschossen und danach einige wirklich gute Möglichkeiten gehabt, aber das fünfte Tor wollte einfach nicht fallen. Wir werden langsam besser und kapieren genau, was zu tun ist. Im Grunddurchgang wird es dann aber darum gehen, Spiele zu gewinnen. Das ist Teil eines Prozesses. In den letzten neun Tagen haben wir fünf Partien absolviert und mussten dabei auf viele verletzte Spieler verzichten. Unser Kader war auch heute dünn, die Jungs haben aber viel investiert. Wir bleiben dran!“

Milano Hockey Club – Vienna Capitals 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)

Tore Milano: Diego Cuglietta (6.), Lucas Chiodo (13.), Nick Saracino (21./PP2), Giordano Finoro (22., 38.)

Tore Capitals: Jakob Lilja (1., 59.), Shane Gersich (22./SH1), Sam Antonitsch (32.)

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