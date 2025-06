Milano Cortina 2026: DEB gibt erste sechs Spieler fÃ¼r vorlÃ¤ufigen Olympia-Kader bekannt

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat die ersten sechs Spieler für den vorläufigen Kader des Männer-Eishockeyturniers für die Olympischen Spiele 2026 benannt.

Die Bekanntgabe erfolgt in Zusammenarbeit mit der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF), der National Hockey League (NHL), der National Hockey League Players’ Association (NHLPA) und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Die Spieler des DEB sind: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Lukas Reichel (Chicago Blackhawks), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Nico Sturm (Florida Panthers) und Tim Stützle (Ottawa Senators).

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir erwarten ein sportlich hochklassiges Turnier mit den besten Spielern der Welt. Unsere Vorfreude auf dieses großartige Sportereignis wächst noch mehr, wenn man sieht, wen die teilnehmenden Verbände heute schon auf ihre erste Kader-Liste gesetzt haben. Da wir auch auf unsere NHL-Spieler bauen können, war es naheliegend, aus dieser Gruppe die ersten sechs Spieler zu benennen, die aktuell bei ihren NHL-Klubs unter Vertrag stehen. Selbstverständlich erfolgt die endgültige Nominierung dann vor dem Turnierstart durch den DOSB mit allen weiteren Spielern, die zu uns stoßen werden.“

Die Olympischen Winterspiele 2026 stellen einen wichtigen Moment in der Eishockeygeschichte dar: Zum ersten Mal seit zwölf Jahren werden NHL-Spieler wieder am Männer-Turnier bei den Olympischen Winterspielen teilnehmen, was die Vorfreude bei Athleten, Fans, Medien und Organisatoren gleichermaßen verstärkt.

„Wir freuen uns, NHL-Spieler wieder bei den Olympischen Winterspielen willkommen zu heißen. Für die IIHF ist dies ein wichtiger Schritt, um Eishockey auf höchstem Niveau auf der Weltbühne zu präsentieren. Die Fans vor Ort und auf der ganzen Welt können sich auf Wettkämpfe der Weltklasse und unvergessliche Momente freuen. Diese Rückkehr stärkt unsere Partnerschaft mit der NHL, NHLPA und dem IOC. Wir sind gespannt auf das, was vor uns liegt. Ich kann es kaum erwarten, dass die Spiele beginnen“, sagte IIHF-Präsident Luc Tardif.

„Die National Hockey League blickt mit großer Vorfreude auf das Eishockeyturnier bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026“, sagt NHL-Commissioner Gary Bettman. „Wie kürzlich beim 4 Nations Face-Off so eindrucksvoll gezeigt wurde, gibt es nur wenige Wettkämpfe im gesamten internationalen Sport, die mit der Leidenschaft, dem Talent und dem Spektakel von NHL-Spielern mithalten können, die ihre Länder in einem Turnier der Besten vertreten. Wir wissen, dass die Anwesenheit der heute benannten Spieler und der vielen weiteren NHL-Stars, die sich ihnen anschließen werden, für ein denkwürdiges olympisches Männer-Eishockeyturnier im Februar sorgen wird.“

„Die Bekanntgabe der ersten Spieler für das olympische Männer-Eishockeyteam ihres Landes markiert eine kraftvolle Rückkehr zum olympischen Wettkampf, etwas, wofür sich unsere Spieler lange eingesetzt haben“, sagte Marty Walsh, Geschäftsführer der NHLPA. „Aufbauend auf dem denkwürdigen 4 Nations Face-Off im vergangenen Februar in Montreal und Boston freuen sich unsere Spieler darauf, ihre Heimatländer erneut auf der olympischen Weltbühne in Mailand zu vertreten.“

Das olympische Eishockeyturnier der Männer mit zwölf Teams findet vom 11. bis 22. Februar statt. Der Hauptaustragungsort wird die neue Milano Santa Giulia Arena mit 14.000 Plätzen sein. Der zweite Austragungsort wird die Milano Rho Arena mit 5.700 Plätzen sein.

Die Männer-Teams spielen in drei Gruppen: In Gruppe C trifft die DEB-Auswahl auf Dänemark, Lettland und die USA. Gruppe A umfasst Kanada, Tschechien, die Schweiz und Frankreich. In Gruppe B treffen Finnland, Schweden, die Slowakei und Italien aufeinander. Die vollständigen Kader für jedes Team werden Anfang 2026 bekanntgegeben.

Der endgültige Kader von Team Deutschland für das olympische Eishockey-Turnier 2026 wird von den jeweiligen Nationalen Olympischen Komitees gemäß der Olympischen Charta bestätigt. Die Nominierung erfolgt in Deutschland durch den DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund e.V.)

Ticketing-Informationen sind verfügbar unter https://tickets.milanocortina2026.org/en

Für Informationen zu offiziellem Merchandise, Hospitality-Paketen, dem Volunteer-Programm, dem olympischen Fackellauf ist folgender Link zu verwenden: https://milanocortina2026.olympics.com/en

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV