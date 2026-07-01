Mikhail Nemirovsky wird neuer Co-Trainer der Blue Devils Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden stellen Mikhail Nemirovsky als neuen Assistenztrainer vor.

Der im ukrainischen Odessa geboren Nemirovsky blickt auf eine lange und erfolgreiche Laufbahn als Spieler und Trainer zurück. Seine aktive Karriere führte ihn unter anderem durch Nordamerika, Russland und Deutschland. In der DEL lief der ehemalige Flügelstürmer für die Hannover Scorpions auf, darüber hinaus sammelte er Erfahrung in der zweiten Liga unter anderem bei den Dresdner Eislöwen, den Heilbronner Falken und dem ETC Crimmitschau sowie in zahlreichen weiteren europäischen und nordamerikanischen Ligen.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wechselte der 51-jährige Deutschkanadier auf die Trainerbank. Zunächst war er mehrere Jahre als Spielertrainer beim EC Bad Kissingen tätig, ehe er den Höchstadter EC als Cheftrainer übernahm und dort über mehrere Spielzeiten erfolgreich arbeitete. Im Herbst 2024 wechselte er in die DEL2 zum EHC Freiburg, wo er auch als Headcoach tätig war. Nun schlägt Nemirovsky das nächste Kapitel seiner Trainerkarriere bei den Blue Devils Weiden auf.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Mikhail und Cheftrainer David Matsos harmonieren hervorragend und wir waren überzeugt, dass genau diese positive Zusammenarbeit die wichtigste Voraussetzung für die Besetzung der Assistenztrainer-Position in dieser Saison ist. Unsere Trainerbank und unser gesamter Hockey-Staff verstehen sich als Team – deshalb ist es entscheidend, dass alle an einem Strang ziehen und dieselbe Philosophie verfolgen. Mikhail ist ein erfahrener Trainer, der viele Eigenschaften mitbringt, die die Eishockey-Philosophie von Coach David Matsos ideal ergänzen. Seine besonderen Stärken liegen in der Arbeit mit den Special Teams sowie in der Entwicklung der Stürmer. Diese klare Synergie mit dem strukturierten Ansatz unseres Cheftrainers war letzlich ausschlaggebend dafür, dass wir ihn aus einer Vielzahl von Bewerbern für diese wichtige Aufgabe ausgewählt haben. Wir freuen uns darauf, dass Mikhail nun mit unserer Mannschaft arbeitet und unsere Fans kennenlernt. Herzlich willkommen auf der Trainerbank der Blue Devils, Mikhail!“

Mikhail Nemirovsky: „Ich möchte mich zuerst bei Stephan und Dave für diese Chance und Möglichkeit bedanken, ich spürte die Verbindung zwischen uns direkt. Ich freue mich besonders auf den Verein und die Fans in Weiden. Es war immer eine besondere Atmosphäre, als Spieler und dann auch als Trainer, gegen Weiden zu spielen. Ich hoffe, ich kann das Team und die Spieler durch meine jahrelange Erfahrung im Eishockey sowohl auf als auch neben dem Eis weiterentwickeln. Can’t wait to start the saison!“

Seine Trainerstationen

Source: Mikhail Nemirovsky @ Elite Prospects

375 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro