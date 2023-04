Mikhail Nemirovsky verlÃ¤ngert in HÃ¶chstadt langfristig und bleibt ein wichtiger Teil im Entwicklungsprozess

Höchstadt. (PM Alligators) Seit 3,5 Jahren ist Mikhail Nemirovsky der Trainer der Höchstadt Alligators, mindestens drei weitere Jahre sollen es nun werden! Wie Stadionsprecher...

Höchstadt. (PM Alligators) Seit 3,5 Jahren ist Mikhail Nemirovsky der Trainer der Höchstadt Alligators, mindestens drei weitere Jahre sollen es nun werden!

Wie Stadionsprecher Markus Langosch an der Abschlussfeier den anwesenden Fans unter großem Applaus mitteilt, verlängert „Nemo“ seinen bis 2024 bestehenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026!

Die Entwicklung des Teams unter der Führung von Mikhail Nemirovsky ist beeindruckend, während die Alligators 2020/21 noch die Überraschungsmannschaft des Jahres waren, so sind sie mittlerweile aus dem oberen Mittelfeld der Oberliga Süd nicht mehr wegzudenken, nur Kleinigkeiten fehlen noch um an der Spitze nicht nur mitzuhalten, sondern auch ein ordentliches Wörtchen mitzureden.

Kluge Personalentscheidungen und das Gefühl für ein funktionierendes Team führten zum Erfolg und zum attraktivsten Eishockey in der Vereinsgeschichte, Mikhail Nemirovsky spricht auf den gesamten Verein bezogen gern von einem Prozess der Entwicklung, in dem sich der HEC befinde. Drei weitere Jahre der Zusammenarbeit werden sicherlich noch so manchen Schritt nach vorne mit sich bringen!

