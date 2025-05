Mikhail Nemirovski wird neuer Trainer der Moskitos Essen

Essen. (PM Moskitos) Die Moskitos Essen freuen sich, die Verpflichtung von Mikhail Nemirovski als neuen Cheftrainer bekanntzugeben.

Der 50-jährige ehemalige Profi bringt langjährige Erfahrung aus dem internationalen Eishockey mit und wird ab sofort die sportlichen Geschicke der Mannschaft in der Oberliga Nord leiten.

Nemirovski absolvierte als aktiver Spieler über 800 Partien, unter anderem in der DEL, der schwedischen Elitserien und der russischen Superliga sowie in den USA und Kanada. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere stieg er in den Trainerberuf ein und sammelte umfassende Erfahrung, unter anderem als Trainer beim EHC Freiburg in der DEL2 sowie in der Oberliga Süd beim Höchstadter EC, den er in die Playoffs führte. Dort zeigte er sich besonders als Entwickler junger Talente und als taktisch versierter Kopf an der Bande.

Mikhail Nemirovski zu seiner Verpflichtung: „Schon beim ersten Gespräch mit Thomas habe ich gemerkt, dass die Chemie stimmt. Ich habe viel Gutes über die Moskitos und ihre leidenschaftlichen Fans gehört. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und natürlich auf die kommende Eishockey-Saison. Jetzt gilt es, das Team zusammenzustellen und es in der Vorbereitung bestmöglich zu formen.“

Moskitos-Stürmer Lennart Otten spielte zum Beispiel in Freiburg unter „Nemo“, so der Spitzname des neuen Trainers.

„Wir haben uns bei der Trainersuche ganz bewusst Zeit gelassen und über mehrere Wochen intensive Gespräche mit verschiedenen Kandidaten geführt. Am Ende haben wir uns für „Nemo“ entschieden. Wir haben seinen Weg in Höchstadt (Oberliga Süd) aufmerksam verfolgt und sind überzeugt, dass er für uns der richtige Trainer ist“, sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Böttcher.

Die Moskitos Essen heißen Mikhail am Essener Westbahnhof herzlich willkommen und freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Die Voraussetzung einer möglichen Teilnahme in der Eishockey-Oberliga Nord für die Spielzeit 2025/26 ist der Abbau der Altlasten sowie der Erhalt einer Lizenz. Die Saison in der Eishockey-Oberliga Nord finanziert sich dabei durch die aktuellen sowie neuen Sponsoren und Partner.

Der Verein ist aktuell durch Altlasten aus den Jahren 2015 bis 2020 in der Höhe von rund 230.000 Euro enorm belastet. Der ESC Moskitos Essen e.V. setzt weiterhin alles daran, den Eishockey-Standort Essen, auch mit den rund 400 aktiven Kindern und Jugendlichen, zu erhalten. Dazu wurden unterschiedliche Maßnahmen, wie der kürzlich erfolgreich absolvierte 24-Stunden-Spendenlauf oder die Crowdfunding-Aktion auf betterplace.org initiiert.

