Mike Stewart: „Möchte sehen, dass wir auf dem Eis hart arbeiten“ – Vienna Capitals starten in Budweis in die Pre-Season

Wien. (PM Capitals) Für die Vienna Capitals beginnt das Pre-Season-Programm mit der Teilnahme am Energie AG Motor Cup im tschechischen Budweis.

Am morgigen Freitag ab 17.30 Uhr absolvieren die Wiener ihr Auftaktspiel gegen den slowakischen Vizemeister HC Slovan Bratislava. Tags darauf bekommt es das Team von Head-Coach Mike Stewart mit Gastgeber Motor České Budějovice zu tun (17.00 Uhr).

Ausgangssituation

Für die Vienna Capitals stehen in Budweis die ersten beiden Pre-Season-Spiele an. Nach der Teilnahme am Energie AG Motor Cup geht es für die Donaustädter in der kommenden Woche in Klagenfurt bei der WellCard Trophy weiter, wo Begegnungen gegen die University of Saskatchewan (26.08.), Gastgeber EC-KAC (28.08.) und den Milano Hockey Club (29.08.) anstehen. In Budweis erhält der neue Caps-Head-Coach Mike Stewart nach zwei intensiven Trainingswochen die erste Möglichkeit, sein Team in einer Matchsituation zu erleben.

Personelles

Stewart und sein Trainerteam müssen in beiden Spielen in Budweis auf Nationalspieler Ramón Schnetzer verzichten. Aufgrund einer Unterkörperverletzung wird der 30-jährige Vorarlberger den Großteil der Vorbereitung verpassen. Neuzugang Konstantin Komarek und Torhüter Sebastian Wraneschitz werden aufgrund unterschiedlicher Unterkörperblessuren in beiden Spielen vorsichtshalber geschont. WM-Teilnehmer Dominic Hackl musste sich aufgrund einer alten Verletzung einem minimalen Eingriff unterziehen. Der 29-Jährige wird voraussichtlich in der kommenden Woche in Klagenfurt wieder mitwirken können. Dafür werden drei Jungcracks das Profiteam in Budweis unterstützen. Der 17-jährige Goalie Tobias Buchinger wird als Backup von Max Zimmermann fungieren. Dazu werden Rene Goldschmidt (19) und Lukas Felsinger (18) ihre ersten Testspieleinsätze für das Profiteam absolvieren.

Die Gegner

Slovan Bratislava beendete den vergangenen Grunddurchgang der slowakischen Extraliga hinter dem HK Nitra auf Rang zwei und scheiterte auch im Finale am Grunddurchgangssieger. Das Team von Head-Coach Brad Tapper absolvierte bereits am 13. August sein erstes Pre-Season-Spiel. Gegen den tschechischen Vizemeister Oceláři Třinec setzte es eine 5:6-Niederlage. Heute um 17.00 Uhr eröffnet Slovan gegen Gastgeber Motor České Budějovice den Energie AG Motor Cup. Die Tschechen, die in der vergangenen Saison in der Playoff-Vorrunde scheiterten, sind in ihren Vorbereitungen auf die neue Saison bereits deutlich weiter. Motor gewann zwei der drei bisher absolvierten Pre-Season-Spiele. Zuletzt besiegten die Budweiser den EC Red Bull Salzburg am 12. August mit 5:1.

Direkte Duelle

Die Bilanz der Capitals gegen Slovan Bratislava ist klar negativ. Lediglich am 31. August 2012 siegten die Wiener im Rahmen der European Trophy gegen die Slowaken. In der Vorsaison bezogen die Kagraner eine 0:7-Pleite in der slowakischen Hauptstadt. Der damalige Vierfachtorschütze Turner Elson ist mittlerweile beim HCB Südtirol Alperia engagiert. Das bislang einzige Duell zwischen den Vienna Capitals und dem HC Motor ging am 27. August 2011 im Rahmen der European Trophy mit 4:0 an die Tschechen.

Statement

Mike Stewart, Head-Coach der Vienna Capitals: „Die vergangenen zwei Wochen waren durchaus positiv. Ich habe schnell gemerkt, dass die Jungs lernwillig sind, sie haben sehr hart gearbeitet. Wir haben eine Menge Videomaterial gemeinsam analysiert. Die Jungs haben das bislang auch gut umgesetzt. Jetzt gehen wir in zwei Vorbereitungspartien. Morgen möchte ich sehen, wie engagiert und energisch wir aus der Kabine kommen. Wir haben viel darüber gesprochen. Es ist mir klar, dass die Ausführung noch nicht perfekt sein wird, aber ich möchte sehen, dass wir auf dem Eis hart arbeiten, körperbetontes Eishockey spielen und sehr engagiert sind. Unsere beiden Gegner sind sehr stark und haben bereits mehr Vorbereitungsspiele gespielt. Es ist klar, dass sie eingespielter sein werden. Wie wir unser System umsetzen und wie schnell wir in Zweikämpfe gehen, ist mir aktuell wichtiger als die Ergebnisse, wir sind noch in der Vorbereitung. Ich möchte dennoch einen positiven Start sehen.“

Die Pre-Season im Überblick

21.08.2026 | Slovan Bratislava – Vienna Capitals (in Budweis/CZ)

22.08.2026 | Motor České Budějovice – Vienna Capitals (in Budweis/CZ)

26.08.2026 | Vienna Capitals – University of Saskatchewan (in Klagenfurt)

28.08.2026 | EC-KAC – Vienna Capitals

29.08.2026 | Milano Hockey Club – Vienna Capitals (in Klagenfurt)

05.09.2026 | Vienna Capitals – HK Dukla Trencin

11.09.2026 | Hydro Fehérvár AV19 – Vienna Capitals

373 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht