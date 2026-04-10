Mike Sgarbossa zu den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Mit dem 33-jÃ¤hrigen Mike Sgarbossa stÃ¶sst auf kommende Saison ein erfahrener Center zu den Lakers.

Der Kanadier hat beim SCRJ einen Vertrag fÃ¼r die Saison 2026/27 unterschrieben.

Michael Â«MikeÂ» Sgarbossa hat in seiner Karriere insgesamt 93 NHL-Spiele (25 Punkte) bestritten. In der AHL kam der StÃ¼rmer auf total 641 EinsÃ¤tze (486 Punkte, 0.76 Punkte pro Spiel) und gewann 2023 mit den Hershey Bears 2023 als Offensivleader und Assistenzcaptain den Calder Cup. Im letzten Sommer entschied sich der Center fÃ¼r sein erstes Engagement ausserhalb Nordamerikas und unterschrieb fÃ¼r zwei Jahre beim HC Lugano. Nach 27 Spielen (18 Punkte) fÃ¼r die Tessiner wechselte er am 12. Januar auf Leihbasis zum SC Bern, wo er in insgesamt 13 Spielen auf 14 Punkte kam und damit in dieser Phase der beste Skorer der Berner war.

Â«Mike wird unsere Mittelachse besser machen. Er bringt viel Erfahrung mit, ist spielintelligent und kann uns sowohl als Vorbereiter wie auch als TorschÃ¼tze helfen. Zudem hat er in der aktuellen Saison gezeigt, dass ihm die Umstellung auf die grÃ¶sseren europÃ¤ischen Eisfelder gelungen istÂ», umschreibt Sportchef Claudio Cadonau die QualitÃ¤ten von Sgarbossa. Der Kanadier stammt aus Ontario, ist 1.83 Meter gross und wiegt 84 Kilogramm.